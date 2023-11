Шах, но не Маск

Илон Маск в очередной раз оказался в центре громкого скандала. Белый дом, с которым у миллиардера давняя вражда, обвинил его в поддержке антисемитских и человеконенавистнических настроений. А крупнейшие рекламодатели начали отказываться от размещения рекламы на платформе X (бывший Twitter), принадлежащей миллиардеру. Сам господин Маск утверждает, что его высказывание, которое стало реакцией на пост в соцсети X, было вырвано из контекста и его смысл намеренно искажен. Бизнесмен собирается вчинить «термоядерный иск» своим обидчикам. Ряд экспертов полагает, что скандал был раздут ненавидящим Илона Маска политическим истеблишментом. В запутанной ситуации разбиралась корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Все началось с того, что Илон Маск поддержал пост одного из пользователей, именуемого The Artist Formerly Known as Eric («Художник, ранее известный как Эрик»; сейчас при заходе на этот профиль платформа уведомляет, что там могут содержаться высказывания, которые могут быть расценены как оскорбительные). Указанный пользователь в среду опубликовал весьма провокационный пост. В СМИ попала лишь его первая часть, где говорилось о «еврейских группах», которые «продвигают именно такую же… ненависть к белым, которую, как они утверждают, они хотят, чтобы люди прекратили практиковать против них». Илон Маск, как впоследствии выяснилось, отреагировал на пост, включая его вторую, не приведенную американскими ресурсами часть, написав: это «чистая правда».

Публикации об этой «недопустимой» поддержке антисемитизма со стороны самого богатого человека планеты вышли в крупнейших американских изданиях.

The New York Times, например, напрямую обвинила миллиардера в «поддержке антисемитской теории заговора». Статьи сопровождались заявлением заместителя пресс-секретаря американский администрации Эндрю Бейтса. Он усмотрел в этой ситуации «повторение отвратительной лжи, стоящей за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории». Причем сделано это было, по его словам, спустя месяц «после самого смертоносного для еврейского народа события со времен холокоста» (имеется в виду атака «Хамаса» 7 октября). Тем самым Белый дом фактически приписал бизнесмену поддержку конспирологической теории, согласно которой американцам европеоидной расы грозит растворение среди растущего числа представителей нацменьшинств, включая евреев. Именно эта теория, продвигаемая неонацистскими группами, спровоцировала смертельную стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питсбурге в 2018 году.

Сотрудник пресс-службы Белого дома напомнил, что «президент Байден несколько недель назад, вспоминая жертв стрельбы в синагоге Питсбурга, назвал 7 октября разрушительным злодеянием, которое вернуло к жизни болезненные воспоминания, оставленные тысячелетиями антисемитизма». «На всех нас лежит ответственность объединять людей против ненависти, а также обязанность выступать против любого, кто посягает на достоинство своих соотечественников и ставит под угрозу безопасность своих соотечественников, наши сообщества»,— возмутился господин Бейтс.

Тем временем к атаке на бизнесмена присоединились крупнейшие американские корпорации, в том числе Warner Bros., IBM, Apple, Lionsgate, Paramount Global, заявившие о недопустимости произошедшего и приостановившие размещение рекламы в соцсети X.

Между тем американские ресурсы не полностью привели пост, на который отреагировал миллиардер. Если прочитать его до конца, становится ясно, что он достаточно ксенофобский, но направлен не против Израиля или евреев, а скорее против проводимой в США и Европе миграционной политики: «Западное еврейское население приходит к тревожному осознанию того, что те орды (национальных.— “Ъ”) меньшинств, которые наводнили их страны, не слишком-то их любят». Ясно, что автор поста реагировал на многочисленные протесты в поддержку Палестины, прокатившиеся по странам Запада в последние дни и недели.

Со своей стороны, Илон Маск написал новый пост, объясняющий, что он имел в виду не то, что приписывают ему Белый дом, СМИ и рекламодатели.

По его словам, он вел речь не о евреях или других национальностях, а о группах, которые взаимодействовали с левыми элементами. Если конкретно — об Антидиффамационной лиге (Anti-Defamation League, ADL). «ADL несправедливо нападает на большинство Запада, несмотря на то что большинство Запада поддерживает еврейский народ и Израиль»,— написал бизнесмен в своем посте. И добавил, что сам он выступает против антисемитизма, однако поддерживает свободу слова.

Отметим, что ADL, которая существует в США почти 100 лет, помимо своей главной миссии — борьбы с антисемитизмом — в 2015 году, после реформирования расширила свою сферу деятельности, объявив, что будет стоять на страже справедливости, инклюзивности и равенства. В итоге группа, осваивающая широкую либеральную повестку, в 2017 году атаковала тогдашнего президента Дональда Трампа. Глава ADL Джонатан Гринблатт напрямую обвинял одного из самых произраильских лидеров США в «фанатизме и ненависти».

Что касается Илона Маска, то его конфликт с ADL начался несколько месяцев назад. А в сентябре он неожиданно опубликовал пост: «Чтобы внести ясность: я за свободу слова, но против любого антисемитизма». Когда же пользователи начали интересоваться причиной такого заявления, владелец соцсети X объяснил: ADL «пытается уничтожить эту платформу, ложно обвиняя ее и меня в антисемитизме». Более того, он утверждал, что доходы от рекламы соцсети в США упали на 60%. По его словам, рекламодатели сообщили, что одной из причин отказа является давление на них со стороны ADL. В связи с этим он уже тогда не исключал иска по защите репутации компании.

ADL в ответ заявила, что Илон Маск участвует «в высокотоксичной антисемитской кампании на его платформе». Группа также выражала недовольство уровнем модерации контента бывшего Twitter.

Особенно она возмущалась тем, что поддержанный владельцем сети хештег, призывавший к бойкоту ADL, мог появляться рядом с постами со свастикой.

На фоне новый обвинений и беспрецедентного скандала Илон Маск пообещал привлечь к суду всех своих обидчиков. «Сразу же в понедельник X Corp подаст термоядерный иск против… всех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию»,— написал он в своей соцсети.

Пока неясно, окажется ли в числе ответчиков по делу администрация США, но с Белым домом у господина Маска тоже давняя вражда, и тоже частично из-за цензуры. В свое время Джо Байден проигнорировал достижения бизнесмена в области строительства электромобилей, пригласив в Белый дом только его конкурентов. В дальнейшем Илон Маск в отместку стал рассказывать общественности, как администрация Джо Байдена накладывала на Twitter цензуру в части дискредитирующей информации о семье президента и государственной политики по борьбе с COVID-19. А в начале ноября Джо Байден поддержал усилия профсоюза «Объединенные рабочие автомобильной промышленности» (United Auto Workers), пытающегося присоединить к себе рабочих принадлежащей Илону Маску компании Tesla. В американских СМИ на этом фоне все чаще стали появляться сюжеты о многочисленных нарушениях в автоконцерне в отношении прав работников.

Американский эксперт в области связей с общественностью Джон Вароли считает, что происходящее — это «открытое объявление войны Илону Маску политическим истеблишментом». Эксперт указывает, «что все основные СМИ говорят одно и то же, цитируя тот же пресс-релиз, и льют воду на мельницу Белого дома». Господин Вароли добавил, что если раньше он и задавался вопросом, является ли Илон Маск частью истеблишмента, то «теперь очевидно, что он не один из них и его будут преследовать так же, как и преследовали и преследуют Трампа».