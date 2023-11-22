Гендиректор Binance Чанпэн Чжао объявил об отставке

Основатель и гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао объявил об уходе с поста, его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. 21 ноября об отставке гендиректора криптобиржи сообщала газета The Wall Street Journal.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность»,— написал Чанпэн Чжао в соцсети X. Он также заявил о желании сделать перерыв впервые за последние 6,5 лет.

Как писал WSJ, отставка связана с нарушением криптобиржей законодательства США в области отмывания денег. Как сообщало издание, признание вины позволит Чанпэну Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, а самой бирже продолжить работу в США, заплатив штрафы в размере $4,3 млрд.

Руководство Binance, пишет New York Times со ссылкой на данные Минюста США, признало вину в отмывании денег и нарушением законодательства с целью «получить прибыль от рынка без осуществления контроля» со стороны властей. Руководство согласилось выплатить указанный штраф.

Как сообщал Bloomberg, сделка предполагает не прекращение судебного разбирательства, а его отсрочку. По данным агентства, Минюст намерен заполнить обвинительный акт против компании, но не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока компания будет выполнять предписанные условия.

Лусине Баласян