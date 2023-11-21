WSJ: основатель Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку из-за дела об отмывании денег
Основатель Binance Чанпэн Чжао намерен уйти в отставку и признать себя виновным по делу об отмывании денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Биржа также намерена признать обвинения.
Чанпэн Чжао
Фото: Tom Wilson / Reuters
По словам собеседников издания, признание вины позволит Чанпэну Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, а самой бирже продолжить работу в США, заплатив штрафы в размере $4,3 млрд. Издание отмечает, что это поставит точку в судебном разбирательстве, которое длится с 2021 года.
Вчера, 20 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках расследования дела. Однако, по данным агентства, сделка предполагает не прекращение судебного разбирательства, а его отсрочку. По данным Bloomberg, Минюст намерен заполнить обвинительный акт против компании, но не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока компания будет выполнять предписанные условия.