WSJ: основатель Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку из-за дела об отмывании денег

Основатель Binance Чанпэн Чжао намерен уйти в отставку и признать себя виновным по делу об отмывании денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Биржа также намерена признать обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чанпэн Чжао

Фото: Tom Wilson / Reuters Чанпэн Чжао

Фото: Tom Wilson / Reuters

По словам собеседников издания, признание вины позволит Чанпэну Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, а самой бирже продолжить работу в США, заплатив штрафы в размере $4,3 млрд. Издание отмечает, что это поставит точку в судебном разбирательстве, которое длится с 2021 года.

Вчера, 20 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках расследования дела. Однако, по данным агентства, сделка предполагает не прекращение судебного разбирательства, а его отсрочку. По данным Bloomberg, Минюст намерен заполнить обвинительный акт против компании, но не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока компания будет выполнять предписанные условия.