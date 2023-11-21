Bloomberg: Binance близка к сделке с Минюстом США

Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года. О возможном заключении сделки, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

По данным источников, сделка предполагает соглашение об отсрочке уголовного преследования Binance. В этом случае минюст заполнит обвинительный акт против компании, однако не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока компания будет выполнять предписанные условия. Среди них будет выплата штрафа, согласие с подробным изложением фактов, описывающих правонарушения со стороны Binance, а также соблюдение требований, выдвинутых минюстом. За последним будет следить доверенное лицо министерства юстиции.

При этом, как отмечают источники, сделка скорее всего не спасет от уголовных обвинений основателя Binance Чанпэна Чжао. Он в настоящий момент проживает в ОАЭ, у которых нет соглашения об экстрадиции с США.

По словам источников, переговоры между компанией и властями США продолжаются, и ситуация еще может измениться в любую сторону. Если же стороны договорятся на предложенных минюстом условиях, то о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Минюст обвиняет компании и господина Чжао в отмывании денег, банковском мошенничестве, а также в помощи России и «Хамасу» (признан в США террористической организацией) обходить американские санкции. При этом собственные расследования против Binance в США продолжают Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Токен BNB, выпущенный Binance, вырос в цене на 8,5% до $266,42 после того, как агентство Bloomberg сообщило о переговорах.

Кирилл Сарханянц