Самозанятых хотят видеть чаще

Услугами самозанятых пользуется половина малого и среднего бизнеса, показал опрос «Опоры России». 17% взаимодействовавших с самозанятыми предпринимателей при этом столкнулись с проверками контролирующих органов, в основном — налоговой службы, что в части случаев закончилось доначислением налогов и переквалификацией отношений с исполнителями работ и услуг. Тем не менее значительная часть опрошенных хотела бы привлекать самозанятых к труду чаще и выступает за расширение разрешенных для них видов деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Половина опрошенных представителей малого и среднего бизнеса пользуются услугами самозанятых и хотели бы делать это чаще. Такой вывод можно сделать из результатов проведенного «Опорой России» опроса «Взаимодействие бизнеса с самозанятыми гражданами». В нем приняли участие 794 респондента — юридические лица и индивидуальные предприниматели из разных сфер деятельности.

В сфере информационных технологий, туризма (гостиницы) и ЖКХ к услугам самозанятых регулярно обращается каждый третий предприниматель. В сфере консалтинга, транспортных перевозок, общественного питания — каждый четвертый. В более чем половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, к разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. Реже их берут на удаленную (об этом сообщили 33,4% опрошенных) или сезонную (17%) работу.

Основные причины отказа от работы с такими исполнителями у второй половины опрошенных — отсутствие необходимости в этом (80%), страх перед проверками госорганов (9,5%), законодательные ограничения (2,3%) и отсутствие нужной квалификации у самозанятых (1,8%). Остальные респонденты либо затруднились ответить на вопрос о причинах отказа (3,6%), либо планируют в ближайшее время все же обратиться к самозанятым исполнителям (2,8%). Отдельные респонденты ответили, что используют общую систему налогообложения, в связи с чем им невыгодно работать с самозанятыми.

Самый популярный у бизнеса способ поиска исполнителей среди самозанятых (74,5%) — с помощью родственников, знакомых и коллег. Чуть больше трети опрошенных ищут их через социальные сети или сайты с вакансиями. Всего 17,6% используют цифровые платформы для поиска самозанятых. Некоторые респонденты в ходе опроса сообщили, что самозанятые сами вышли на них с коммерческим предложением о сотрудничестве.

Согласно данным опроса, 16,6% предпринимателей из тех, кто взаимодействовал с самозанятыми, столкнулись с проверками со стороны контролирующих органов. В подавляющем большинстве (89,6%) это были проверки налоговой службы — и 17% таких случаев закончились штрафами, доначислением налогов, переквалификацией отношений и, как следствие, отказом предпринимателей от дальнейшего сотрудничества с самозанятыми частично или полностью. Всего 15% респондентов сталкивались с проверками трудовых инспекций.

Среди предпринимателей, привлекающих к своей хозяйственной деятельности самозанятых, большая часть (64%) полностью довольна сотрудничеством с ними. Респонденты в ходе опроса зачастую предлагали расширить сферы разрешенной деятельности для самозанятых, повысить планку разрешенного им годового дохода. Ранее с аналогичным предложением выступил и крупный бизнес — о необходимости повысить порог дохода для самозанятых заявляли в Российском союзе промышленников и предпринимателей (см. “Ъ” от 3 ноября).

Анастасия Мануйлова