Трудовое непостоянство

Росстат зафиксировал рост числа россиян, которые работают по гражданско-правовым договорам,— за год доля таких занятых на крупных предприятиях увеличилась на 0,5 процентного пункта, почти достигнув рекордных значений 2021 года. В условиях нехватки кадров на полный рабочий день работодатели могут пытаться нанять сотрудников даже для решения отдельных задач. В то же время, по мнению юристов, сделать эту категорию контрактов более привлекательной могли изменения в подходах к обязанностям работодателей — компаниям не нужно вести воинский учет таких сотрудников, и их проще уволить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последний год в РФ выросло число работников, которые трудятся по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), следует из сборника Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—июнь этого года. Их доля в общем числе замещенных рабочих мест (без учета занятости на малых предприятиях) почти достигла показателя 2021 года.

По данным Росстата, в мае этого года по ГПХ работали 1,1 млн человек — это 3,2% от всех занятых, учтенных ведомством. По сравнению с маем 2022 года их доля возросла на 0,5 п. п. (на 170 тыс. человек). За последние пять лет этот показатель был выше только в декабре 2021 года — тогда он составлял 3,5%. Наибольшее число занятых по ГПХ работают в сфере финансов и страхования (255 тыс. человек), розничной торговле (176,8 тыс.), информации и связи (147 тыс.), образовании (120 тыс.) и здравоохранении (100 тыс.). За год список отраслей с наибольшим числом таких сотрудников не изменился, но если для четырех из них прирост их показателя составил 10–20%, то количество занятых на ГПХ в рознице увеличилось более чем в четыре раза — с 48 тыс. человек.

С учетом того, что предыдущий пик прироста этого показателя был зафиксирован в конце 2021 года, можно предположить: одной из причин увеличения числа работников на ГПХ стала нехватка рабочих рук. По данным Росстата, уровень безработицы в июне этого года обновил исторический минимум и снизился до 3,1%. Прирост найма по ГПХ может свидетельствовать о стремлении работодателей нанять специалистов хотя бы на неполный рабочий день. Так же можно трактовать и ситуацию в 2021 году — после снятия противоэпидемических ограничений компании начали нанимать сотрудников, компенсируя увольнения в начале пандемии.

В то же время способствовать приросту интереса к ГПХ у работодателей могли и факторы, связанные с регулированием рынка труда и обязанностей компаний. Так, как поясняет руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, одной из причин увеличения количества договоров гражданско-правового характера может быть повышенное внимание государства к ведению работодателями воинского учета. «По законодательству РФ компании обязаны вести воинский учет только тех работников, с которыми у них заключен трудовой договор. До сентября 2022 года 95% российских работодателей не делали этого вообще и во время частичной мобилизации столкнулись с проверками и штрафами. Переводя сотрудников на ГПД, они стремятся обезопасить себя, сняв с компании ответственность за уведомление такого работника в случае прихода ему повестки, а также не получить штрафы на должностных лиц компании за нарушение законодательства об учете, контроль за соблюдением которого, очевидно, будет только усиливаться»,— говорит она. Прирост числа договоров ГПХ также может быть вызван усложнением для работодателей процедуры увольнения работников, говорит управляющий партнер BLS Елена Кожемякина: «Как показывает судебная практика, компаниям становится все сложнее защитить себя от претензий уволенного работника, даже если увольнение было оформлено, например, по соглашению сторон. Работники по любому сомнительному поводу идут в суд, а суд при любой зацепке или ошибке работодателя принимает решение в пользу сотрудников».

Поскольку с этого года работодатели обязаны уплачивать за сотрудников на договорах ГПХ такой же объем страховых взносов, как и за остальных работников, прирост числа таких контрактов вряд ли вызван стремлением компаний сэкономить на ФОТ. В то же время динамика изменения числа работающих по ГПХ не соответствует росту числа самозанятых в стране — с 2019 года она росла постоянно, хотя и с паузами (по данным ФНС, их число превысило 8 млн человек).

Анастасия Мануйлова