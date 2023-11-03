Самозанятых просят вывести за границы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода. По мнению объединения, показатель (2,4 млн руб. в год) необходимо увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей и бизнеса. В то время как сервисы, которые предоставляют услуги самозанятых, поддерживают эту идею, для отдельных экспертов она выглядит рискованной из-за недостатка данных о доходах этой категории работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Порог предельного уровня годового дохода для самозанятых необходимо повысить, следует из пакета предложений и замечаний РСПП к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024–2026 годы. Напомним, с 2019 года в России действует специальный налоговый режим для самозанятых, в рамках которого они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями. Воспользоваться этим режимом могут граждане с доходом не более 2,4 млн руб. в год.

Как следует из свежей аналитической записки РАНХиГС, большинство самозанятых занимаются торговлей и ремонтом (60%), продажей продукции собственного производства (12%) и предоставляют образовательные услуги (10%). Большинство оказывает услуги только физлицам, 8% — только юридическим, еще 13% работают и с первыми, и со вторыми. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), число самозанятых в РФ уже превысило 8 млн человек, их суммарный доход составляет более 2,5 трлн руб. В общей сложности они сформировали более 1,4 млрд чеков со средней суммой 1,8 тыс. руб.

Как указывают в РСПП, при введении в 2019 году режима самозанятых (и потолка дохода в 2,4 млн руб. в год) средняя зарплата в стране была на уровне 41–47 тыс. руб. В то же время в 2023 году она выросла до 67–80 тыс. руб., если ориентироваться на данные Росстата. «То есть средний доход работающего гражданина вырос на 60–70%, инфляция составила около 40%, а предельный уровень дохода самозанятых не изменился»,— констатирует РСПП. Росстат действительно зафиксировал в августе 2023 года среднюю месячную зарплату в РФ в 69,4 тыс. руб., только за последний год номинально она выросла на 15,1%. В перспективе, по прогнозу Минэкономики, прирост зарплат продолжится, хотя замедлится ориентировочно в полтора-два раза. Дополнительным же фактором спроса на услуги самозанятых выступит дефицит штатных сотрудников: как следует из «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» Банка России, нехватка рабочих рук в России в третьем квартале 2023 года усилилась, обновив максимум с начала 2020 года.

Как отмечает гендиректор компании Welldone Артем Киреев, с учетом того что самозанятые чаще всего закрывают срочную потребность нанимателя, оплата их труда обычно выше, чем услуг специалистов сопоставимого профиля. «В среднем по тем отраслям, где услуги самозанятых больше всего востребованы, зарплата штатного специалиста может составлять 100–120 тыс. руб. в месяц. Соответственно, самозанятые могут зарабатывать и 300 тыс. руб. в месяц с учетом "пустого" рынка труда. Следовательно, порог дохода для них необходимо повысить до 3–3,5 млн руб.»,— говорит он. «Статус самозанятого позволяет населению легально зарабатывать, на рынке появляется все больше сервисов и решений для быстрого и удобного поиска работы. Учитывая эти факторы, а также инфляцию, повышение предельного уровня дохода для самозанятых может быть логичным решением, от которого выигрывают все: и работники, которые смогут больше зарабатывать "вбелую", и компании, которые могут привлекать исполнителей на разовые заказы, и государство, которое заинтересовано в сокращении серых схем заработка и легализации труда»,— говорит директор по маркетингу платформы Ventra Go! Анна Ларионова. Похоже тему комментируют и в компании YouDo.com: по оценкам ее экспертов, в ближайшие три года количество самозанятых может достичь 10–15% трудоспособного населения страны, так что, по их мнению, «повышение порога — ожидаемое событие, которое повлияет на рынок исключительно положительно».

Впрочем, по словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, до принятия решения о повышении потолка дохода для самозанятых необходимо проанализировать статистику их заработков и понять, действительно ли большая часть из них подошла к нынешнему предельному показателю. «Без этого странно менять параметры проекта, который сам по себе пока еще является экспериментальным»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова