Казахстан ускоряет экономический рост

Рост экономики Казахстана по итогам 2023 года составит 4,8%, прогнозируют в МВФ. Итогами визита миссии фонда в страну в МВФ довольны. Главные выводы — несмотря на общую мировую нестабильность, деловая активность в Казахстане росла, а инфляция постепенно снижалась. К экономическим реформам, которые в своем обзоре стране рекомендует МВФ, Казахстан, как следует из последних заявлений главы государства, готов — более того, некоторые из них уже реализуются. Также рекомендации МВФ призывают страну к сближению с западными странами, конкурирующими с РФ за влияние над Казахстаном — Астана же скорее намерена использовать выгоды «срединного» положения между Западом и Востоком.

МВФ завершил проверку состояния экономики Казахстана (регулярные миссии фонда, напомним, проводятся во всех странах—членах МВФ) — документ с предварительными выводами и рекомендациями опубликован на сайте организации, его полная версия будет доступна в феврале 2024 года. По прогнозам фонда, рост ВВП Казахстана в 2023 году составит 4,8% (прежняя оценка — 4,6%). В 2024 году темпы роста будут более умеренными (3–3,5%) из-за снижения прогнозов добычи нефти (см. “Ъ” от 15 августа). Впрочем, в фонде признают, что прогноз вскоре может быть улучшен — многое зависит от того, насколько оперативно власти будут проводить структурные экономические реформы.

Экономическую политику Казахстана в фонде одобряют — большая часть тезисов документа практически дословно повторяет сентябрьское программное выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева «Экономический курс справедливого Казахстана». И рекомендации МВФ, и планы президента строятся вокруг переориентации страны с зависимости от добывающих отраслей промышленности на развитие обрабатывающего сектора. Для этого среди прочего власти, как и советуют в фонде, собираются повышать привлекательность экономики для крупных инвесторов. Поддерживают в МВФ и планы правительства Казахстана по подготовке нового Налогового кодекса — в частности, увеличение ставки НДС с 12% до 16%, введение прогрессивной шкалы подоходного налога и устранение части налоговых льгот.

Денежно-кредитную политику (ДКП), проводимую до сих пор нацбанком страны, в МВФ также признают грамотной: хотя цель по инфляции (5%) еще не достигнута, показатель снизилась с пикового значения в 21% в феврале до 11% в сентябре 2023 года. Отметим, впрочем, что жесткую ДКП, которая обеспечила снижение инфляции, не поддерживал господин Токаев: именно по этой причине он сменил в сентябре главу регулятор (анализа действий нового главы ЦБ Тимура Сулейменова в обзоре МВФ не приводится). Эксперты агентства АКРА прогнозируют, что тенденция к снижению инфляции сохранится — ожидается, что уже к концу 2024-го она замедлится до 7–8%.

Помимо экономических рекомендаций обзор МВФ содержит и стандартный для документа такого формата набор тезисов о важности повышения прозрачности и открытости экономики и снижения влияния властей на рынок. Как правило, подобные предложения выглядят формальными, но в контексте перспектив Казахстана такими не кажутся. Напомним, с начала военной операции на Украине конкуренция за тесное сотрудничество со страной между РФ и западными странами, особенно Евросоюзом, лишь усиливается (см., например, “Ъ” от 6 июня).

О том, что выбирать ключевого партнера в Казахстане пока не собираются, могут свидетельствовать заявления Касым-Жомарта Токаева на том же сентябрьском выступлении перед парламентом. По его словам, правительство, проводя экономическую политику, должно ориентироваться главным образом на интересы национального бизнеса, «сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства». Пока целям властей Казахстана в большей степени отвечает балансировка между двумя сторонами, а не выбор одной.

Кристина Боровикова