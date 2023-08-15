Нефти устроили темную

Казахстан может скорректировать прогноз добычи нефти в 2023 году из-за постоянных перебоев энергоснабжения месторождений. Вторая за месяц авария на электростанциях Мангистауского атомного энергетического комбината привела к снижению добычи нефти в стране на 15–17 тыс. тонн в сутки. Причины постоянных аварий — недофинансирование электроэнергетической отрасли, низкое качество ремонтов и неправильная эксплуатация оборудования, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Минэнерго Казахстана будет вынуждено изменить прогноз добычи нефти по итогам 2023 года из-за отключения электроснабжения нефтяных месторождений. В министерстве отметили, что производство нефти снижается в Мангистауской области, где на прошлой неделе отключились несколько электростанций. Похожие проблемы отрасль испытывала в июле, из-за чего по итогам фактической добычи за семь месяцев прогноз производства в Казахстане по итогам года был понижен до 90,5 млн тонн, или 99,4% от плана. По итогам 2022 года объем добычи нефти в Казахстане составлял 84,2 млн тонн.

По данным Минэнерго Казахстана, до аварии 10 августа суточная добыча нефти в республике составила 232 тыс. тонн нефти, 11 августа показатель упал до 220,4 тыс. тонн, 12 августа — до 217,5 тыс. тонн, 13 августа — до 215 тыс. тонн.

Добыча нефти падает в Казахстане четвертые сутки подряд из-за аварии на тепловых электростанциях Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). МАЭК в советское время эксплуатировал быстрый ядерный реактор БН-350, однако тот был выведен в 1999 году, и с тех пор МАЭК не имеет отношения к ядерной энергетике. Днем 11 августа отключились два турбоагрегата на ТЭЦ-2 (состоит из десяти энергоблоков общей мощностью 630 МВт). Затем отключился третий энергоблок на ТЭС МАЭК (состоит из трех энергоблоков общей мощностью 625 МВт). Обе станции запущены в конце прошлого века: ТЭЦ-2 поэтапно запускалась в 1965–1985 годах, а ТЭС — в 1983–1990 годах. Кроме того, из-за аварий на крупных станциях снижались загрузки ГТЭС «Каламкас» (90 МВт) и ГТЭС-200 «Уральск» (100 МВт). Частично выбывшие мощности удалось заместить за счет импорта энергии из РФ. В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что поставки энергии из России в западные регионы Казахстана после аварии выросли примерно вдвое, однако в целом объем поставок в республику изменился незначительно.

В Мангистауской области с 13 августа введены частичные ограничения на потребление электроэнергии, ожидается введение веерных отключений не только промышленных, но и бытовых потребителей. Производитель и экспортер аммиака и аммиачной селитры АО «КазАзот» 14 августа объявил о приостановке своего завода. Компания при этом начнет выдавать в сеть электроэнергию для населения с собственной газопоршневой электростанции.

Установленная энергомощность Казахстана на конец прошлого года составляла примерно 24,5 ГВт, из которых 19,5 ГВт — тепловые электростанции. Мощность ГЭС Казахстана составляет около 2,5 ГВт, еще 2,5 ГВт — солнечные и ветряные электростанции. В 2022 году электростанции Казахстана выработали около 112,8 млрд кВт•ч при потреблении около 113 млрд кВт•ч. Энергосистема Казахстана работает параллельно с Единой энергосистемой (ЕЭС) России и энергосистемой Центральной Азии (Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Объем импорта энергии в 2021 году составлял 2,1 млрд кВт•ч.

3 июля у МАЭК уже аварийно останавливался первый энергоблок ТЭС, из-за чего энергосистема Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу. Из-за аварии несколько месторождений в регионе остановили добычу нефти, а «Казмунайгаз» на три дня закрывал Атырауский нефтеперерабатывающий завод, что привело к убыткам компании в $14,8 млн. Тогда Platts оценивала потерю нефтедобычи в июле из-за перебоев с энергоснабжением в 50 тыс. баррелей в сутки (около 210 тыс. тонн за месяц). Ремонт энергоблока ТЭС МАЭК завершили 9 июля, а запустили его лишь со второй попытки. В правительстве Казахстана говорили, что выделили из резерва $10,9 млн на ремонт энергоблока.

Износ электростанций Казахстана критический по многим объектам, особенно в ТЭЦ и в коммунальной энергетике, говорит Сергей Роженко из Kept: «Причина — систематическое недофинансирование активов, а также зачастую очень низкое качество ремонтов, которое накладывается на сокрытие информации о реальном положении дел». Фактически многие станции эксплуатируются на износ, продолжает он. Отдельная причина повышенного износа — перекрестное субсидирование рынка тепла за счет электроэнергии. Так, по многим ТЭЦ тариф для населения ниже российского в пять-семь раз. Операторы эксплуатируют ТЭЦ в том числе летом, чтобы повысить отпуск энергии и заработать хотя бы на какой-то ремонт, отмечает Сергей Роженко.

Основная добыча нефти в Казахстане сосредоточена на трех крупнейших месторождениях: Тенгиз (объем добычи по итогам 2022 года составил 29,2 млн тонн, план на 2023 год — 27,9 млн тонн), Карачаганак и Кашаган, говорит консультант «Имплемента» Евгения Попова. Авария на МАЭК в зависимости от продолжительности устранения ее последствий может внести достаточно серьезные коррективы в результирующий годовой показатель, считает она.

Полина Смертина