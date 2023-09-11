«Готовность западных союзников идти на компромисс подчеркивает желание спасти авторитет группы»

Саммит «Группы 20» в Нью-Дели стал одним из важнейших событий прошедшей недели. Комментируя его итоги, мировые СМИ отмечают отсутствие на саммите китайского лидера Си Цзиньпина и возможные последствия этого шага, безусловный успех индийского премьер-министра Нарендры Моди по повышению статуса страны и, наконец, неожиданную готовность сторон идти на компромисс по самому больному — украинскому — вопросу ради сохранения организации, важность которой для мира усиливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Kenny Holston, Pool / AP Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Kenny Holston, Pool / AP

Сейчас не самое лучшее время для «Группы 20», когда геополитическая напряженность грозит (ей.— «Ъ») внутренним расколом… Саммит G20 в Нью-Дели, однако, представил как минимум два утешения. Первое — включение Африканского cоюза, в который входят 55 стран, в качестве 21 члена, что заметно усилило представительность G20 и, соответственно, усилит ее влияние. Второе — то, что в конце концов удалось выпустить совместное коммюнике, приемлемое для всех (стран.— «Ъ»)… стало посланием того, что члены все еще хотят поддержать эту многостороннюю платформу. Возможно, это — лучшее, что можно ожидать от такого разнородного объединения, как G20…

Разногласия и споры между ведущими странами достигли такого опасного уровня и из-за украинского кризиса, что многие начали сомневаться в релевантности многосторонних организаций, таких как G20, члены которых почти всегда противостоят друг другу. Поэтому мы должны также оценить стремление (государств-членов.— «Ъ») общаться и находить компромиссы. Какими бы ни были противоречия, ведущие экономики мира разделяют ответственность по предотвращению повторения разрушительной блоковой конфронтации времен холодной войны, особенно когда восстановление глобальной экономики после пандемии требует скоординированных действий.

В чем смысл G20, группы из 19 стран плюс ЕС, ежегодный саммит которой проходит сейчас в Дели? Это вопрос, на который с каждым годом становится все труднее ответить. Как всегда, недостатка в глобальных проблемах для обсуждения нет… Трудность же заключается в очевидном хроническом отсутствии согласованных, реальных и значимых действий по решению этих проблем.

Одно из объяснений заключается в том, что G20 — это разнородная группа, членство в которой основано на экономическом весе, а не, скажем, на общих идеях, убеждениях или опыте. Например, в вопросе эндемического голода Эфиопия (не являющаяся членом G20) имеет более глубокое понимание проблем, чем Канада (член G20). Отсутствие ощутимых результатов и доведения решений до конца связано с тем фактом, что у G20 нет постоянного секретариата. По сути, это сумма саммитов, которые слишком часто превращаются в интересные, но безрезультатные ток-шоу.

Организаторы саммитов, как правило, используют эти разовые мероприятия, чтобы продемонстрировать свои страны и произвести впечатление на внутренние аудитории. Нарендра Моди, премьер-министр Индии, не стал исключением. Он использовал это мероприятие для рекламы, по его мнению, лидирующей роли Индии как «голоса глобального юга». Мир, предупреждает он, переживает «кризис доверия». Откровенное использование саммита для повышения своего личного имиджа и своих шансов на выборах в Индии в следующем году показывает, насколько все это печально.

Попытки Моди сконцентрироваться на проблемах развивающегося мира были еще больше подорваны бойкотом саммита со стороны главы Китая Си Цзиньпина… Позиция Си Цзиньпина безответственна и неоправданна, учитывая экономическую мощь Китая… и его огромное зарубежное кредитование…

США, ЕС и другие западные союзники договорились исключить осуждение… войны против Украины из коммюнике встречи в ответ на соглашение всех 20 стран, включая Россию и Китай, уважать территориальную целостность и работать ради «справедливого мира» для Киева… Степень готовности западных союзников идти на компромисс… подчеркивает их желание спасти авторитет группы… Декларация Нью-Дели представляет собой самую масштабную попытку Вашингтона, Брюсселя и других западных столиц по созданию единой позиции с самыми влиятельными развивающимися экономиками мира.

Решение Си Цзиньпина не участвовать в… саммите «Группы 20», возможно, имело целью лишить Индию ее момента (славы.— «Ъ»). В действительности же премьер-министр Нарендра Моди — вместе с США и Европой — придумали, как наиболее эффективным способом противостоять Китаю на мировой арене. Члены G20 приветствовали успех Индии в достижении соглашения по совместному коммюнике, которое оставалось под сомнением до последних дней… Результат вызвал неудовольствие Украины…

Но для США и их союзников критика коммюнике, которое по сути подобно балийскому и имеет крайне незначительное влияние на ситуацию на месте,— небольшая цена за то, чтобы Моди добился победы, которая укрепляет позицию Индии как восходящей силы, способной ограничить глобальное влияние Китая… Результат означает, что Вашингтон наконец начинает учить язык так называемого «глобального юга»… Один из представителей Европейского союза сказал, что соглашение (по коммюнике.— «Ъ») фактически спасло G20 в качестве последнего форума, объединяющего ведущие державы мира.

Более того, оно помогло навести мост между G7 и развивающимися рынками, которые теперь будут партнерами в том, что касается привлечения России к ответственности, если она не реализует стремление к справедливому миру в соответствии с принципами ООН. Другие высокопоставленные европейские чиновники сказали, что Китай сам прострелил себе пятку, оставаясь в стороне от саммита, позволив Индии укрепить свое руководство «глобальным югом» и предоставив США и Европе четкое направление по укреплению связей с развивающимися рынками.

Индии удалось выполнить выдающуюся задачу, собрав такой саммит и добившись широкого консенсуса в том, как наилучшим образом справиться с глобальными вызовами в условиях высокой напряженности между крупными державами. Но каким бы впечатляющим ни был результат, сам процесс работы G20 в последние несколько месяцев позволил этому объединению вновь раскрыть его потенциал глобального собеседника. Благодаря умелому руководству Нью-Дели сумел оставить на G20 свой особый отпечаток, сделав ее гораздо более динамичной платформой, и в процессе этого Индии удалось укрепить свой авторитет в мировой системе. Конечно, G20 не начнет решать все мировые проблемы прямо с завтрашнего дня, равно как не исчезнут и внешние вызовы для Индии. Но и G20, и внешняя политика Индии уже никогда не будут прежними.

Негативные последствия украинского кризиса могут быть видны в разных регионах, особенно учитывая вовлечение Ирана, расширение российского влияния в Сирии и столкновения, инициированные парамилитарной компанией «Вагнер» в Сирии и Африке, которая пытается справиться с последствиями конфликта в Судане и двух переворотов. Европа тоже старается преодолеть последствия российско-украинского конфликта, который обострил политические разногласия и в США. Интрига там усиливается приближающимися президентскими выборами и расследованиями в отношении Дональда Трампа.

В числе других факторов, осложняющих общую обстановку, можно назвать политическое и экономическое противостояние между США и Китаем, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. На фоне всех этих событий участники саммита были разобщены. Некоторые страны были больше озабочены геополитическими рисками, например Китай и Россия, но Пекин еще и пристально следил за экономикой.

Для других же стран, таких как Саудовская Аравия и Индия, приоритетом является экономическое развитие. В это самое время европейские страны разрываются между экономическими проблемами и последствиями геополитического конфликта. Но люди во всем мире пристально следят за решениями, которые должны улучшить экономическую ситуацию. Несомненно, это представляет собой довольно безрадостную картину мира.

Но с саудовской точки зрения важно то, что мы принимаем участие в саммите благодаря мудрому руководству наследного принца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдулазиза. Мы находимся под надежной защитой процесса возрождения нашего общества, которое смотрит в будущее и на весь мир, а не на региональные конфликты. Мы приняли участие в саммите, пользуясь экономической стабильностью, подтверждаемой цифрами. Саудовская Аравия приняла участие в саммите с инновационной политической, экономической и экологической повесткой, предложив инициативы, которые укрепят стабильность и благосостояние граждан, а также стимулирует соседние страны активизировать усилия по сотрудничеству

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик, Николай Зубов