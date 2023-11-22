Станки Грязей не боятся

Станкостроительный холдинг СТАН «Ростеха» намерен в следующем году открыть на грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» производство нескольких видов станков мощностью в перспективе до 160 единиц в год. АО «РТ-Станкоинструмент» рассчитывает вложить в проект более 300 млн руб. в ближайшие три года. Продукцию планируют сбывать предприятиям «Ростеха» и другим крупным промышленным потребителям. Эксперты считают, что при гибкой сбытовой политике завод может занять «хорошую нишу» из-за ухода из России многих зарубежных производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О планах создать производство станков полного цикла на территории ОЭЗ «Липецк» „Ъ“ рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Предприятие планирует запустить его в первом полугодии 2024 года на грязинской площадке.

За год на нем может быть произведено 57 станков. Максимальная проектная мощность завода составит 160 единиц в год. Выйти на нее планируется к 2030 году. «Технологический процесс будет включать в себя заготовку, сварку, механическую обработку, окраску, а также электромонтаж и сборку изделий»,— рассказали в «Ростехе». На заводе будут выпускать плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, испытательные и точильные станки.

Сейчас на площадку завозится и монтируется имеющееся в наличии собственное оборудование, а также решается вопрос о приобретении нового. По данным пресс-службы, в ближайшие три года «Ростех» планирует направить на его покупку и монтаж более 300 млн руб. Окупаемость проекта составит около пяти лет, оценили там. Отгружать продукцию планируется предприятиям госкорпорации и «крупным промышленным потребителям». Кому именно — не уточняется.

Оператором проекта является АО «РТ-Станкоинструмент», которое входит в состав холдинга СТАН. В свою очередь, тот находится под управлением компании «РТ-Капитал» «Ростеха», отметили в пресс-службе.

По данным Kartoteka.ru, АО «РТ-Станкоинструмент» зарегистрировано в городе Грязи Липецкой области в сентябре 2009 года для производства металлообрабатывающих станков. Уставный капитал — 1,5 млн руб. В 2022 году при нулевой выручке чистая прибыль составила 927 тыс. руб. Годом ранее при той же выручке предприятие сработало с 53 тыс. руб. чистого убытка. Гендиректор — Алексей Шелгунов, единственный владелец — госкорпорация «Ростех».

Господин Шелгунов также управляет находящимся в Липецке АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие». Оно принадлежит местному ООО «Инвестиционная группа “Союз”», которым владеют Вальтер Шваб (33%) и ООО «Знак» (67%) (последнее принадлежит самому себе на 20%, еще по 40% у Даниила Назарова и Михаила Коробова). Директором «Союза» является Кирилл Петров, который ранее вместе с братом Владимиром был в совладельцах группы.

По собственным данным, СТАН занимается разработкой и производством станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности. Среди них — портальные, токарно-фрезерные и шлифовальные станки, тяжелые прессы и «другое оборудование». В холдинг входят пять предприятий и конструкторских бюро в Москве, Башкирии, Ивановской, Липецкой и Рязанской областях.

Гендиректор «РТ-Капитала» Семен Якубов заявил, что шлифовальные станки липецкого завода «будут превосходить по техническим характеристикам аналогичную продукцию других предприятий» и при этом сохранят конкурентоспособную цену. «Выход на их серийное производство обеспечит бесперебойные поставки этого оборудования для предприятий „Ростеха“ и всего оборонно-промышленного комплекса и станет существенным вкладом в решение задачи по обеспечению технологического суверенитета страны»,— добавил господин Якубов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает стабильный спрос на станки в России, «и санкционная повестка его нисколько не ослабила»: «На протяжении многих лет на внутреннем рынке доминировали западные производители, теперь же их присутствие значительно сократилось, импорт станков серьезно упал». По его словам, в этой ситуации отечественные игроки получили «прекрасную возможность для роста выпуска, что, собственно, сейчас и происходит в российском станкостроении».

Однако, добавляет господин Хазанов, после ухода из страны европейских и японских компаний увеличить продажи стараются китайские производители. «Но у них есть ахиллесова пята — они ориентированы на массовый сбыт. Их российские конкуренты могут выполнять заказы на нетиповые станки, на которые есть хороший спрос, так как поставщики из Китая за них не берутся»,— поясняет эксперт.

По его мнению, если липецкое предприятие «Ростеха» будет вести гибкую сбытовую политику, то сможет занять «хорошую нишу» на рынке.

Александр Прытков