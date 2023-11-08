Суд не дождался обвиняемых

Как стало известно «Ъ», суд в Москве приостановил рассмотрение уголовного дела совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия братьев Владимира и Кирилла Петровых. Бизнесмены, которых с начала прошлого года судят по делу о хищении 200 млн руб. при исполнении гособоронзаказа, объявлены в розыск. Такое решение было принято в связи с тем, что подсудимые не ходят на процесс. Отметим, что ранее один из них получил условный срок за неуплату более 111 млн руб. налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Братья Владимир и Кирилл Петровы

Фото: Соцсети СТП Братья Владимир и Кирилл Петровы

Фото: Соцсети СТП

Мещанский райсуд Москвы вынес решение о приостановлении производства по уголовному делу о мошенничестве, совершенном при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия (ЛСП). Как рассказали «Ъ» в суде, в розыск объявлены двое подсудимых — Владимир и Кирилл Петровы.

Липецких станкостроителей братьев Петровых задержали в марте 2019 года. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило против них уголовное дело о мошенничестве по заявлению представителей АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». В основу дела легли события 2017 года, когда ЛСП получило часть заказов в рамках федеральной программы по перевооружению материальной базы предприятия. Как рассказывал «Ъ», изначально Владимиру и Кириллу Петровым вменили хищение 40 млн руб. при поставках старых станков под видом новых.

Позже количество эпизодов в уголовном деле братьев Петровых увеличилось. В мае 2019-го липецкие силовики сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении средств федерального бюджета в размере 119 млн руб. другой подконтрольной предпринимателям фирмой — ООО «Интермаш». Силовики считали, что компания получила субсидии в рамках госпрограммы по импортозамещению «на компенсацию затрат на производство и реализацию пилотных партий современных металлообрабатывающих центров с программным управлением», однако в действительности станки не изготавливались, а документация была подделана. Материалы уголовного дела липецкие оперативники передали столичным коллегам. «Ъ» рассказывал, что в итоге сумма ущерба выросла до 200 млн руб.

После задержания Владимир и Кирилл Петровы были заключены в столичное СИЗО. Под стражей они провели полгода, в августе 2019 года их отпустили под домашний арест. Весной 2020 года меру пресечения бизнесменам смягчили еще раз, отпустив под подписку о невыезде.

В Мещанский райсуд Москвы уголовное дело Петровых поступило в 2022 году. Кирилл Петров, которому в итоге вменяются в вину четыре эпизода мошенничества, в начале текущего года просил отменить для него меру пресечения, но его ходатайство было отклонено. Судя по картотеке дел, с июля нынешнего года суд семь раз отложил рассмотрение материалов в связи с неявкой подсудимых.

Параллельно с судебным процессом в Москве Советский райсуд Липецка рассматривал еще одно уголовное дело против Владимира Петрова. В июле 2022 года предпринимателя признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и назначили ему за это преступление два года лишения свободы условно. Суд установил, что с помощью фиктивных документов о приобретении ЛСП станков и комплектующих к ним предприятие в 2015–2017 годах уклонилось от уплаты более 111 млн руб. налогов.

Владимир Петров не признал вину, назвав свое уголовное дело заказным, а частичное возмещение ущерба в размере 66,6 млн руб. объяснил «необходимостью защиты от репрессивной государственной машины».

Защита попыталась добиться отмены приговора, но он вступил в законную силу. Согласно его тексту, Владимир Петров не может менять постоянного места жительства и обязан не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Адвокат Ксения Ворончук, представлявшая интересы Владимира Петрова в ходе процесса в Липецке, не стала комментировать «Ъ» решение Мещанского райсуда. Связаться с защитником Кирилла Петрова «Ъ» не удалось.

Сергей Толмачев, Воронеж