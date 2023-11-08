Суд не дождался обвиняемых
Рассмотрение дела липецких станкостроителей приостановили, а их объявили в розыск
Как стало известно «Ъ», суд в Москве приостановил рассмотрение уголовного дела совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия братьев Владимира и Кирилла Петровых. Бизнесмены, которых с начала прошлого года судят по делу о хищении 200 млн руб. при исполнении гособоронзаказа, объявлены в розыск. Такое решение было принято в связи с тем, что подсудимые не ходят на процесс. Отметим, что ранее один из них получил условный срок за неуплату более 111 млн руб. налогов.
Братья Владимир и Кирилл Петровы
Фото: Соцсети СТП
Мещанский райсуд Москвы вынес решение о приостановлении производства по уголовному делу о мошенничестве, совершенном при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия (ЛСП). Как рассказали «Ъ» в суде, в розыск объявлены двое подсудимых — Владимир и Кирилл Петровы.
Липецких станкостроителей братьев Петровых задержали в марте 2019 года. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило против них уголовное дело о мошенничестве по заявлению представителей АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». В основу дела легли события 2017 года, когда ЛСП получило часть заказов в рамках федеральной программы по перевооружению материальной базы предприятия. Как рассказывал «Ъ», изначально Владимиру и Кириллу Петровым вменили хищение 40 млн руб. при поставках старых станков под видом новых.
Позже количество эпизодов в уголовном деле братьев Петровых увеличилось. В мае 2019-го липецкие силовики сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении средств федерального бюджета в размере 119 млн руб. другой подконтрольной предпринимателям фирмой — ООО «Интермаш». Силовики считали, что компания получила субсидии в рамках госпрограммы по импортозамещению «на компенсацию затрат на производство и реализацию пилотных партий современных металлообрабатывающих центров с программным управлением», однако в действительности станки не изготавливались, а документация была подделана. Материалы уголовного дела липецкие оперативники передали столичным коллегам. «Ъ» рассказывал, что в итоге сумма ущерба выросла до 200 млн руб.
После задержания Владимир и Кирилл Петровы были заключены в столичное СИЗО. Под стражей они провели полгода, в августе 2019 года их отпустили под домашний арест. Весной 2020 года меру пресечения бизнесменам смягчили еще раз, отпустив под подписку о невыезде.
В Мещанский райсуд Москвы уголовное дело Петровых поступило в 2022 году. Кирилл Петров, которому в итоге вменяются в вину четыре эпизода мошенничества, в начале текущего года просил отменить для него меру пресечения, но его ходатайство было отклонено. Судя по картотеке дел, с июля нынешнего года суд семь раз отложил рассмотрение материалов в связи с неявкой подсудимых.
Параллельно с судебным процессом в Москве Советский райсуд Липецка рассматривал еще одно уголовное дело против Владимира Петрова. В июле 2022 года предпринимателя признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и назначили ему за это преступление два года лишения свободы условно. Суд установил, что с помощью фиктивных документов о приобретении ЛСП станков и комплектующих к ним предприятие в 2015–2017 годах уклонилось от уплаты более 111 млн руб. налогов.
Владимир Петров не признал вину, назвав свое уголовное дело заказным, а частичное возмещение ущерба в размере 66,6 млн руб. объяснил «необходимостью защиты от репрессивной государственной машины».
Защита попыталась добиться отмены приговора, но он вступил в законную силу. Согласно его тексту, Владимир Петров не может менять постоянного места жительства и обязан не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.
Адвокат Ксения Ворончук, представлявшая интересы Владимира Петрова в ходе процесса в Липецке, не стала комментировать «Ъ» решение Мещанского райсуда. Связаться с защитником Кирилла Петрова «Ъ» не удалось.