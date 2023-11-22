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Державные в разливе

Права на выпуск «Кремлевской» получил производитель «Путинки»

Управляющие некогда популярным брендом «Кремлевская водка» задумались о расширении производства. Права на выпуск этого напитка получил известный по водке «Путинка» московский завод «Кристалл». «Кремлевская водка» представлена в самой объемной ценовой категории на рынке, но мода на «державные» бренды уходит, говорят эксперты.

Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

Московский завод «Кристалл» (водки «Путинка», Drova) получил право на использование бренда «Кремлевская водка» и декларацию соответствия на выпуск напитка под этой маркой, свидетельствуют данные Роспатента и Росаккредитации. Неисключительную сублицензию на «Кремлевскую водку» до апреля 2027 года «Кристаллу» в сентябре 2023 года предоставило ООО «Рашн Спиритс Компани», заключившее летом лицензионный договор до конца 2045 года с правообладателем бренда — ФГУП «Торговый дом "Кремлевский"».

Прежде, с сентября 2020 года, исключительной лицензией на бренд владел алкогольный дистрибутор «Гранд Кастель», связанный, вероятно, с «Рашн Спиритс Компани». По данным ЕГРЮЛ, эти компании принадлежат Герману и Вячеславу Гилядовым соответственно. В «Кристалле» и «Гранд Кастель» комментарии не предоставили, связаться с «Рашн Спиритс Компани» не удалось.

«Кремлевская водка» была одной из самых популярных в России в 1990-х годах. В 1995 году объем ее продаж оценивался примерно в 5 млн дал. В 2003 году права на бренд выкупила SPI Group Юрия Шефлера, структуры которого судились с РФ за такие водочные марки, как Stolichnaya и Moskovskaya. Но в 2007 году бывшее ФГУП «Кремль» через палату по патентным спорам Роспатента аннулировало права SPI на все товарные знаки, связанные с «Кремлевской».

Последним производителем «Кремлевской водки» был завод «Степные просторы» в Оренбургской области, получивший сублицензию на бренд от «Гранд Кастель» в 2022 году. Гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина говорит, что обычно досрочное расторжение лицензионного договора влечет расторжение и сублицензии, но в договоре со «Степными просторами» могли быть особые условия. В «Степных просторах» “Ъ” не ответили.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что запуск розлива «Кремлевской водки» на площадке «Кристалла» в Подмосковье может быть попыткой расширить производство и повысить эффективность логистики. В 2022 году «Кристалл» увеличил выпуск водки примерно в два раза, до 145,65 тыс. дал год к году, сократив продажи на 83%, до 97,25 тыс. дал, сказано в годовом отчете компании.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что пик популярности «Кремлевской водки» пришелся на годы, когда ассоциация любого продукта с Кремлем была для потребителей подтверждением качества и статуса. Но, отмечает он, со временем тренд стал менее актуальным, а в водке появился премиальный бренд Kremlin Award. В целом, отмечает господин Кауфман, «государственный пафос» на рынке продуктов питания и напитков уже не особенно стимулирует покупателя, а больше востребованы иные темы, например, экологические, фольклорные, ностальгические. Президент Ladoga (водка «Царская»; выпускала ранее «Кремлевскую водку» по контракту) Вениамин Грабар отмечает, что по позиционированию и оформлению продукт был ориентирован в основном на въездной турпоток, который с 2020 года резко сократился. Директор основного портфеля Алкогольной сибирской группы (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») Наталья Неворотова говорит, что премиальный сегмент водки растет лучше остальных, но «державные» бренды становятся все менее актуальными. АСГ, говорит она, в этой категории расширяет линейки «Белой березки» и Gastronom. В «Татспиртпроме» (Tundra, «Русская валюта») отмечают, что водка по 300–500 руб. за бутылку — самый объемный и привлекательный для производителей сегмент, и планируют здесь расширить присутствие за счет бренда «Купава».

Анатолий Костырев

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