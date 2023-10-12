Водка крепчает

Растущие акцизы, удорожание импортных материалов и логистики давят на бизнес крупнейших алкогольных компаний. Они просят Минфин поднять с 2024 года минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Преодоление отметки в 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) в сентябре предложил главе Минфина Антону Силуанову повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%. Копия обращения есть у “Ъ”. Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб. до 243 руб., в оптовом звене — с 238 руб. до 253 руб., в рознице — с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л.

Как отмечает СПАП, по плану акциз на водку с 2024 года повышается на 5%, до 128,6 руб. на бутылку 0,5 л. А на компании уже влияют удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и рост затрат на логистику, сказано в обращении. По оценкам СПАП, в этом году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10%, и повышение минимальных цен позволит избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства. В Минфине заявили “Ъ”, что обращение СПАП рассматривается. Два источника “Ъ” в отрасли говорят, что предложение будет поддержано.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев отмечает, что водка категории минимальной розничной цены (МРЦ) занимает около 35% рынка. Подобные бренды есть почти во всех магазинах и почти у всех крупных игроков, за исключением таких как Novabev Group (бренды Beluga, «Мягков», «Беленькая»), чье присутствие в сегменте МРЦ незначительно, отмечает он. По словам эксперта, алкогольные компании не хотят уступать нишу конкурентам, но маржа постоянно сжимается, а оптимизировать издержки бесконечно невозможно.

Президент СПАП Игорь Косарев говорит, что повышение МРЦ на 7% не отражает роста всех издержек производителей, даже если ориентироваться на официальные цифры инфляции в 7,5% в этом году, к чему еще добавляется увеличение акциза. По его словам, индексация МРЦ необходима и для снижения рисков недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать водку дешевле себестоимости, используя схемы уклонения от налогов либо используя поддержку региональных бюджетов.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Пять озер», «Белая березка») говорят, что рентабельность бизнеса уже «предельная низкая» и без повышения МРЦ легальным игрокам работать было бы убыточно, что грозит развитием серого рынка. В этом году, отмечают в АСГ, себестоимость водки выросла на 4,9% в том числе из-за девальвации рубля, так как этикетки, к примеру, закупаются только в валюте. Президент Ladoga («Царская») Вениамин Грабар также отмечает зависимость низкого ценового сегмента от импорта и говорит, что повышение МРЦ немного приблизит цену к реальной стоимости. А «Татспиртпром» (Tundra, «Русская валюта») считает оптимальным повышение МРЦ до 290 руб. за 0,5 л, чтобы рост для покупателей был незначительным. В Novabev Group и ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») комментарии не дали.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз уверен, что повышение МРЦ не скажется на спросе. По его словам, производство водки снижается только к высокой базе 2022 года, но остается выше 2021 года, что с учетом сокращения экспорта говорит о росте объема внутреннего рынка. В январе—сентябре выпущено 54,87 млн дал водки против 58,21 млн дал годом ранее и 53,48 млн дал за аналогичный период 2021 года, такие данные ЕГАИС приводит ЦИФРРА. Александр Ставцев отмечает, что преодоление психологически значимой отметки в 300 руб. за бутылку может оказаться заметным для части потребителей, но в конечном счете рынок адаптируется.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман указывает, что существенное повышение МРЦ может привести к стагнации рынка. Крупнейшим игрокам, по его словам, рост МРЦ на 7% вряд ли позволит зарабатывать, но может дать возможность потеснить конкурентов в этом сегменте. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что с повышением МРЦ самая дешевая водка может вытеснить с рынка марки средней ценовой категории. Росстат в августе оценивал среднюю стоимость водки в 698,49 руб. за 1 л, что на 2,11% выше, чем годом ранее.

Анатолий Костырев