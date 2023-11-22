Украинского морпеха осудили на родине и в России

К пожизненному сроку заключения в ДНР был приговорен 28-летний командир инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Свинарчук. Опираясь на материалы СКР и прокуратуры, суд признал капитана Свинарчука ответственным за гибель 21 мирного жителя Мариуполя и попытку убийства еще 16 граждан. Интересно, что, по данным следствия, капитан нарушал законы не только России, но и Украины, где привлекался к уголовной ответственности за халатность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Свинарчук был признан ответственным за гибель 21 мирного жителя Мариуполя и попытку убийства еще 16 граждан

Фото: Прокуратура ДНР Александр Свинарчук был признан ответственным за гибель 21 мирного жителя Мариуполя и попытку убийства еще 16 граждан

Фото: Прокуратура ДНР

Донецкий суд признал капитана Свинарчука виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

По данным “Ъ”, представший перед судом офицер ВСУ являлся уроженцем Хмельницкой области Украины, а зарегистрирован был и проживал в городе Николаеве. Получил высшее военное образование, активно участвовал в боевых действиях в Донбассе. Попав в плен в Мариуполе, капитан Свинарчук, пользовавшийся позывным Рубин, на допросе у следователя СКР оформил явку с повинной, в которой подробно рассказал о преступлениях, которые ему и инкриминировали. Сам офицер, согласно явке, никого не убил, но его приказы стали основанием для двух десятков смертей.

Как сообщили “Ъ” в прокуратуре ДНР, в ходе судебного следствия было подтверждено, что в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш» в Мариуполе, Александр Свинарчук отдавал подчиненным морпехам приказы, санкционировавшие стрельбу по всем подозрительным гражданам, которые оказывались возле их постов. Так, согласно материалам дела, они убили 21 мирного жителя, а также пытались застрелить еще 16 человек, но тем удалось скрыться от обстрелов.

«Мы видели, что все они (жертвы и потерпевшие.— “Ъ”) не имели оружия, но были убеждены, что они все равно оказывают содействие военным ДНР и России, например, сообщая им координаты наших позиций»,— отмечал капитан Свинарчук.

По словам морпеха, перед тем как по рации санкционировать открытие огня подчиненными, он по рации запрашивал разрешение у командования своей части и последнее его ни разу не остановило.

Исполнителями незаконных приказов, по данным СКР, выступали, как правило, морпехи Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран, стрелявшие из табельных автоматов Калашникова. Виталия Антонова суд ДНР уже приговорил к 24 годам заключения, а дела его товарищей находятся в стадии судебного следствия.

Интересно, что во время службы в ВСУ Александр Свинарчук нарушал не только российские, но и украинские законы. Так, в 2021 году капитана привлекли к уголовной ответственности за халатность (ч. 3 ст. 425 УК Украины), однако строго наказывать не стали, ограничившись изъятием из его дохода по контракту 10% в пользу государства.

Николай Сергеев