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Коммерсантъ FM
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Расстрельные приказы из «Садика» морпехов

Капитана ВСУ будут судить по обвинению в организации массовых убийств

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела командира 2-й роты отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонида Онупко, который предстанет перед Верховным судом ДНР по обвинению в организации массовых убийств. По версии следствия, не выходя из командного пункта «Садик», он по рации отдавал приказы, которые закончились расстрелами десяти человек. Никто из них, говорится в обвинении, не имел никакого отношения к боевым действиям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики резонансное дело в отношении 45-летнего капитана ВСУ Леонида Онупко, обвиняемого следственными органами в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

О фигуранте известно, что он уроженец Полтавской области Украины, жил в Бердянске, а в ВСУ служил по контракту, закончив военный институт.

Непосредственного участия в инкриминированных ему преступлениях капитан Онупко не принимал, но отдавал преступные приказы, которые привели к многочисленным убийствам в период с 15 марта по 4 апреля 2022 года.

События развивались в Мариуполе, за контроль над которым тогда велись активные боевые действия. Морпехи, находившиеся на боевых позициях «Симферополь», «Гараж», «Альфа», «Сергеич» и других, по данным следствия, задерживали показавшихся им подозрительными прохожих и докладывали по рациям командиру своей роты Онупко, который располагался в пункте «Садик». Оттуда в десяти случаях поступали приказы, санкционировавшие ликвидацию задержанных. Как правило, их отводили в ближайшие развалины и убивали выстрелами из автоматов в затылок.

Большинство исполнителей убийств удалось установить — они находятся под следствием и судом.

Сам Леонид Онупко объясняет расстрельные приказы другими приказами, которые ему поступали от командования части.

В них говорилось о предательствах местных жителей, которые не просто ждут прихода российских военных, но и всячески им помогают.

Следует отметить, что сейчас в ВС ДНР рассматривается уголовное дело командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения той же 36-й бригады морпехов Александра Свинарчука, по командам которого, как считает следствие, на постах и боевых позициях военными был расстрелян 21 житель Мариуполя, а еще 16 человек чудом остались в живых.

Личности далеко не всех жертв морпехов удалось установить. На днях один из военных был приговорен за то, что выстрелом в спину убил молодого человека, просто оказавшегося на улице. Жертву нашла его мать, но из-за сильной стрельбы не смогла похоронить, оставив в одежде записку с его установочными данными.

Сергей Николаев

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