Постовые расстрелы

Верховный суд ДНР вынес приговоры трем украинским военнослужащим, виновным в убийствах мирных жителей в Мариуполе в начальный период спецоперации. Один из подсудимых получил пожизненный срок, а двое других должны будут провести за решеткой 25 и 26 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Звукометрист-радиотелефонист 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Таран Фото: Прокуратура ДНР Военнослужащий 23-го отдельного батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ Олег Безволев Фото: Прокуратура ДНР Главный сержант отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим формированием и запрещен в России) Александр Слободянюк Фото: Прокуратура ДНР Следующая фотография 1 / 3 Звукометрист-радиотелефонист 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Таран Фото: Прокуратура ДНР Военнослужащий 23-го отдельного батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ Олег Безволев Фото: Прокуратура ДНР Главный сержант отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим формированием и запрещен в России) Александр Слободянюк Фото: Прокуратура ДНР

42-летний звукометрист-радиотелефонист 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Таран был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, или идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц по тем же мотивам) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Как установили следователи СКР, все вменяемые ему в вину преступления Игорь Таран совершил в марте 2022 года, когда дежурил на позиции «Орел» у завода «Азовобщемаш» в Мариуполе. Сначала он увидел на улице четырех мужчин в гражданской одежде и доложил о них командиру роты Александру Свинарчуку. После этого, исполняя приказ командира, Таран открыл по прохожим огонь из автомата Калашникова. Двое мужчин были убиты на месте, двум другим удалось скрыться.

Через несколько дней, находясь на той же позиции, Игорь Таран заметил группу мирных жителей из шести мужчин и одной женщины, которые двигались в сторону здания бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира, морпех снова открыл огонь по гражданским лицам, убив двоих из них.

Верховный суд ДНР приговорил Игоря Тарана к пожизненному заключению.

В понедельник тем же судом был вынесен приговор 40-летнему военнослужащему 23-го отдельного батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ Олегу Безволеву. Его также признали виновным по ст. 105 и ст. 356 УК РФ. Было установлено, что в апреле Олег Безволев находился вместе с другими военнослужащими на позиции «Румын» в административном здании по Никопольскому проспекту в Мариуполе. Исполняя приказ своего командира Юрия Кротюка, Безволев застрелил мужчину и женщину, проходивших мимо.

Ссуд назначил подсудимому Олегу Безволеву 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении Александра Свинарчука и Юрия Кротюка, обвиняемых в организации этих преступлений, сейчас рассматриваются в ВС ДНР.

Кроме того, Верховный суд ДНР 11 сентября вынес приговор 35-летнему главному сержанту отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим формированием и запрещен в России) Нацгвардии Украины Александру Слободянюку. По версии СКР, которую в суде поддержала прокуратура ДНР, сержант в марте прошлого года застрелил мужчину и женщину, пытавшихся укрыться от обстрела в подъезде многоквартирного дома. К несчастью для потерпевших, именно в этом подъезде нацгвардейцы оборудовали пост, приняв мирных жителей за агентов наступающих войск РФ. В колонии строгого режима сержант проведет 26 лет.

Николай Сергеев