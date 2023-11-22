Товарный перепакуется груз

Новая версия правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, действие которых пока приостановлено, предполагает введение приоритетов для продукции северного завоза и грузов для ликвидации последствий боевых действий на новых территориях и в регионах, где действуют специальные режимы. Также в ПНД планируют закрепить значительную часть правок, внесенных в действующие сейчас правила временной очередности. Уголь, который вывозится на экспорт из Кузбасса и ряда других регионов и занимает сейчас большую часть дефицитных мощностей Восточного полигона, вопреки пожеланиям ОАО РЖД остается в приоритете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Введенные после начала военных действий временные приоритеты в железнодорожных перевозках станут постоянными

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Введенные после начала военных действий временные приоритеты в железнодорожных перевозках станут постоянными

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство подготовило новую редакцию правил недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре (ПНД), которую рассмотрят на заседании президиума правкомиссии по транспорту 24 ноября. ПНД были введены в 2003 году, однако в мае 2020 года в них внесены правки, позволяющие распределять между различными грузами дефицитные возможности инфраструктуры — прежде всего Восточного полигона.

После начала военных действий на Украине, вылившихся в серьезное изменение структуры грузопотоков в России, ПНД были приостановлены (см. “Ъ” от 9 марта 2022 года) и заменены временными правилами определения очередности (их принимают на уровне правления ОАО РЖД), направленными на высвобождение мощностей Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь, внутрироссийские перевозки, отправки предприятий, потерявших европейские рынки сбыта, и т. п. (см. “Ъ” от 15 марта 2022 года). Временные правила неоднократно продлевались — последний раз до 2024 года, их положения было решено перенести в постоянно действующие ПНД.

В частности, изменилась формулировка первой, самой приоритетной позиции в очереди, следует из текста правок, с которым ознакомился “Ъ”. Если раньше это были грузы для ликвидации ЧС, то теперь речь идет о приоритетности, определенной федеральными законами — воинские, специальные и т. п. С 1 апреля 2024 года к категории прибавятся грузы для северного завоза: необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, ЖКХ и энергетики (по пояснительной записке, порядка 3 млн тонн в год) и «иные для государственных и муниципальных нужд». Это довольно объемный грузопоток: ОАО РЖД за десять месяцев перевезло для северного завоза более 40 млн тонн, в том числе 10,8 млн тонн нефтепродуктов, 7,6 млн тонн строительных грузов, 5,3 млн тонн угля, 4,1 млн тонн грузов в контейнерах и 300 тыс. тонн продтоваров.

Грузы для ЧС перешли во вторую очередь, туда добавлены перевозки для ликвидации последствий военных действий и незаконного вмешательства в субъектах РФ, где действуют «отдельные спецрежимы», в том числе контртеррористической операции и повышенной готовности. Таким образом, приоритетный доступ к лимитированной инфраструктуре могут, например, получить грузы для новых территорий (режим военного положения) и приграничных районов (режим повышенной готовности).

Сейчас спецрежимы действуют на значительной части территории страны: помимо военного положения, в октябре 2022 года президент РФ ввел режим среднего уровня реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе и режим повышенной готовности в остальных субъектах в ЮФО и ЦФО, включая Москву.

Объемы перевозок в сообщении с новыми территориями не раскрываются. Поскольку назначение грузов определено — для ликвидации последствий военных действий и диверсий,— приоритет распространяется не на весь грузопоток. Но даже если бы вся продукция новых территорий имела приоритет, она вряд ли бы сильно повлияла на общую загрузку инфраструктуры. По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на самый проблемный на сети Восточный полигон этот поток не повлияет. В южных портах, где есть ограничения инфраструктуры, отмечает эксперт, основная проблема связана с подходами, пассажирским движением и повышенным уровнем террористической угрозы.

В новой редакции ПНД остаются в приоритете грузы на основании отдельных актов президента и правительства (третья очередь), то есть экспортный поток угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы и Якутии все еще будет ехать перед основной массой грузов на Восточном полигоне. Сейчас на уголь приходится порядка 58% грузопотока БАМа и Транссиба и 70% в экспортном грузопотоке, а на уголь «по поручениям» приходится порядка 90% всех экспортных объемов этого вида сырья. ОАО РЖД неоднократно призывало понизить долю угля на Восточном полигоне, оценивая свои дополнительные доходы в 1 млрд руб. в квартал, если перенести уголь «по поручениям» из третьей категории в общую категорию для угля (см. “Ъ” от 15 мая).

Далее следуют транзитные и субсидируемые грузы, за ними — грузы во внутригосударственном сообщении, где вверху списка приоритетов — перевозки для материального резерва, отправки социально значимых товаров, грузы для ЖКХ и энергетики и посевной кампании. За ними введена еще одна приоритетная категория — для продукции и сырья для предприятий непрерывного производства. Их перечень планируется утвердить отдельно.

За перевозками энергетического экспорта в специализированном подвижном составе следуют перевозки в составе контейнерных поездов. Как уже реализовано во временных правилах, среди них первой идет продукция ЛПК от производителей (см. “Ъ” от 28 мая), сельскохозяйственный и продуктовый экспорт в контейнерах, а также внутренние перевозки контейнерных грузов предприятий МСП. В конце списка — несырьевой экспорт, за ним — сырьевой в полувагонах, при этом некоторый приоритет в рамках категории имеют предприятия, добывающие или перерабатывающие уголь. Пока в ПНД не вошел пункт о приоритетных перевозках в рамках договоров ship-or-pay (см. “Ъ” от 11 августа), возможность введения которого летом с ФАС обсуждало ОАО РЖД.

Наталья Скорлыгина