И дольше века длится угль

Правительство решило продлить действие временных правил очередности перевозок на Восточном полигоне до конца года. Потом предполагают вернуться к прежнему порядку — правилам недискриминационного доступа (ПНД). Изначально временные правила, в отличие от ПНД, были направлены на увеличение вывоза неугольных грузов, однако после того, как в них был закреплен приоритет пропуска экспортного угля в рамках поручения президента, разница между документами сильно сгладилась. А поскольку в ПНД планируют учесть все решения, закрепленные во временных правилах, документы окончательно сблизятся.

На заседании президиума правкомиссии по транспорту 26 мая решено продлить временные правила определения очередности перевозок грузов на Восточном полигоне, срок действия которых должен был истечь 1 июля. Как пояснили “Ъ” в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, большинство участников заседания высказались за их продление. «По результатам обсуждения предложение о продлении до конца года действия временных правил было поддержано»,— добавили там. Такое решение предлагал глава ОАО РЖД Олег Белозеров на итоговом правлении монополии в середине февраля.

В марте 2022 года действовавшие на Восточном полигоне правила недискриминационного доступа, дававшие приоритет прежде всего экспортным сырьевым грузам, были приостановлены (см. “Ъ” от 9 марта 2022 года) и заменены временными правилами. Те были направлены на высвобождение мощностей Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь, в приоритете также оказывались внутрироссийские перевозки, отправки грузов предприятий, потерявших европейские рынки сбыта, и т. п. (см. “Ъ” от 15 марта 2022 года).

По данным ОАО РЖД, с начала действия временных правил по конец 2022 года перевозки неугольных грузов на Восточном полигоне выросли на 3,5% к 2021 году, в том числе на 45,5% увеличились перевозки цветных металлов, химикатов и бумаги, на 40,2% — контейнеров, а более 700 предприятий впервые смогли отправить свою продукцию в восточном направлении.

В первоначальной редакции временных правил весь экспортный уголь, включая тот, что вывозится из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в гарантированном объеме по поручениям президента РФ, оказался в предпоследней категории очередности. Ранее он занимал основные мощности Восточного полигона. Экспортные отгрузки угля из этих регионов резко просели (см. “Ъ” от 7 июня 2022 года), после чего угольщики добились восстановления приоритета этих отправок (см. “Ъ” от 29 июня 2022 года). По итогам первого квартала 2023 года уголь продолжил занимать 70% от экспортного грузопотока на Восточном полигоне. ОАО РЖД отмечало, что, если во втором квартале переместить уголь, едущий на экспорт по поручениям президента и правительства, из третьей в общую для угля шестую категорию очередности, можно на 2 млн тонн увеличить вывоз более высокодоходных грузов, нарастить ВВП на 25 млрд руб. и увеличить доходы ОАО РЖД на 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 мая).

Как следует из материалов ОАО РЖД, которые видел “Ъ”, в прошлом году во временные правила был внесен ряд изменений, в частности, приоритизация экспортных перевозок угольных компаний и повышение приоритета для коксующегося угля и антрацита (в результате доля коксующегося угля в угольном экспорте на восток выросла с 36% в 2022 году до 48% в 2023). Также был снижен приоритет транзитных контейнерных перевозок из недружественных стран, в результате чего на май 2023 года транзит контейнеров между недружественными странами не согласовывается, а объем транзита контейнеров из дружественных стран в недружественные упал более чем на 50%. В конце марта было принято решение о приоритете для лесной продукции: в мае принято на 96% больше заявок на перевозку от предприятий—производителей ЛПК по спискам Минпромторга. 4 мая введен повышенный приоритет внутри контейнерных перевозок для экспорта сельскохозяйственных и продовольственных грузов, для перевозок грузов, связанных с формированием государственного материального резерва, и для транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных межправсоглашениями.

По информации собеседника “Ъ”, знакомого с ситуацией, с 2024 года все же планируется вернуться к ПНД, отказавшись от временных правил. Однако в ПНД предлагается учесть все решения, закрепленные во временных правилах, что, по его словам, приведет их к полному сближению.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что решение о продлении временных правил ожидаемо и что постоянство даже несовершенных правил лучше, чем их резкое изменение. По его мнению, в ситуации, когда диспетчеризация на сети продолжает ухудшаться, к тому же наступает период летних ремонтов, любая турбулентность приведет к ухудшению ритмичности движения.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин