Уголь выпадает из приоритета

В ОАО РЖД считают, что, если экспортные отправки угля из основных добывающих регионов на восток, которые сейчас идут в приоритетном порядке, перевести в обычную для угольного экспорта категорию очередности, можно существенно увеличить перевозки более доходных грузов. Речь идет о 2 млн тонн в квартал нефтепродуктов, руды, удобрений и других товаров. Эксперты, однако, уточняют, что поставки угля «лучше выстроены», а реальный прирост перевозок высокодоходных грузов может оказаться меньше прогнозов монополии.

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“Ъ” ознакомился с расчетами ОАО РЖД к заседанию правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Из них следует, что отказ от приоритета в отношении перевозок экспортного угля из ряда регионов и перевод их в стандартную категорию приоритета для экспорта угля позволит за квартал дополнительно вывезти порядка 2 млн тонн дорогостоящих грузов, «преимущественно нефтепродуктов (0,8 млн тонн) и черных металлов (1 млн тонн), удобрений, зерна и ряда других номенклатур».

Сейчас, согласно временным правилам определения очередности перевозок грузов на Восточном полигоне, перевозки угля на экспорт из Кузбасса, Бурятии, Хакасии, Тувы и Якутии на восток идут в приоритетном порядке. Соответствующие поручения были даны президентом РФ и правительством, на их основе ОАО РЖД заключило с регионами соглашения о гарантированных объемах вывоза. В результате уголь из этих регионов на восток едет в третью очередь, сразу после перевозок воинских грузов и грузов для ликвидации ЧС, а остальной угольный экспорт — в шестую, после нефтепродуктов и многих других категорий грузов.

Как следует из материалов ОАО РЖД, в первом квартале вывоз угля по поручениям президента на восток составил 24,4 млн тонн при гарантированном объеме 24,8 млн тонн — это свыше 90% от всех экспортных перевозок угля на восток (26,7 млн тонн). Перевозки из Кемеровской области отстали от плана на 1,9%, составив 14,8 млн тонн, из Хакасии — на 28% (1,1 млн тонн из 1,5 млн гарантированного объема), а перевозки из Бурятии и Якутии, напротив, превысили квоту на 100 тыс. тонн. Из регионов, не входящих в число приоритетных, при небольших объемах чаще наблюдается рост к 2022 году, однако, например, экспорт из Новосибирской области на восток полностью остановился (при экспорте 0,4 млн тонн в первом квартале 2022 года).

Представитель ЭЛСИ (объединяет компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит») подтвердил остановку экспорта угля из Новосибирской области на восток из-за нехватки провозных возможностей, поставки переориентированы на порты юга РФ.

Угольная продукция занимает на Восточном полигоне доминирующее положение (70% от экспортного грузопотока), и «фиксация этих объемов существенно ограничивает возможности других отраслей российской экономики», сообщает ОАО РЖД. По оценке компании, по итогам первого квартала ограничение потребности в вывозе продукции российских предприятий в восточном направлении составило порядка 4,9 млн тонн грузов, в том числе 1,7 млн тонн нефтеналивных грузов, 0,8 млн тонн черных металлов, 0,5 млн тонн удобрений, 0,3 млн тонн грузов в контейнерах, 0,2 млн тонн зерна и 1,4 млн тонн прочих грузов.

«Осуществление экспортных перевозок угольной продукции, в том числе из отдельных регионов, только в рамках шестой очереди временных правил в целях обеспечения приоритизации перевозок неугольных грузов с более высокой валовой добавленной стоимостью в восточном направлении позволит увеличить вклад в экономику страны в размере до 25 млрд руб., доходы ОАО РЖД — до 1 млрд руб.»,— сообщается в материалах. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

Между тем угольщики не слишком довольны даже текущей ситуацией. Так, в феврале на совместном заседании комиссий при Госсовете по направлениям «Транспорт» и «Энергетика» говорилось о том, что квота на вывоз экспортного угля из Кузбасса, утвержденная ОАО РЖД, на 9,9 млн тонн ниже, чем предусмотрено поручениями президента (63 млн тонн).

При этом тарифная нагрузка для угольных компаний Кузбасса, по их данным, за 2022 год выросла на 66–97% для энергетического и на 44–72% для коксующегося угля. По мнению главы комиссии по энергетике Сергея Цивилева, следовало бы ввести мораторий на рост тарифов на перевозки угля и возобновить ранее отмененные скидки за дальность для экспортных перевозок.

В то же время отправители нефтепродуктов также борются за место в очереди на восток. В конце апреля директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов сообщил, что Минэнерго направило в правительство предложение о переводе железнодорожных поставок нефтепродуктов на Дальний Восток как в экспортном, так и внутрироссийском сообщении из пятой категории очередности в четвертую. Ранее на этом настаивали нефтекомпании (см. “Ъ” от 28 марта).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что приоритет поставок нефтепродуктов во внутреннем сообщении на Дальний Восток и так должен увеличиться в связи с переводом их в категорию субсидируемых. По его мнению, постоянные изменения правил очередности деструктивны с точки зрения планирования грузопотоков. Также эксперт полагает, что поставки угля на экспорт ведутся маршрутами с порожним возвратом, с задействованием большой доли инновационного парка, что обеспечивает высокую ритмичность. И если понизить приоритетность этих поставок, нет никакой гарантии, что другие грузы заместят их эффективно.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин