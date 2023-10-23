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Сибирь приросла планами магистралей

Правительство будет до 2025 года обдумывать транспортные коридоры в Китай

Правительство включило в план развития Сибири создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, путь в Китай через Алтай, возобновление стройки железной дороги Кызыл—Курагино и выстраиваемые от нее коридоры в Китай через Монголию. Впрочем, все эти проекты фигурируют в документе в сослагательном наклонении — предлагается оценить их целесообразность или представить планы. По мнению экспертов, сейчас необходимы все дороги в Китай и правильно начинать их разрабатывать, при этом Севсиб нужен для разгрузки западных участков Восточного полигона и выхода на Севморпуть.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство, сообщается на его сайте, утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. План подразумевает, в частности, ряд крупных проектов развития железнодорожной инфраструктуры, однако наиболее масштабные из них отнесены на далекую перспективу.

Так, к 2025 году планируется завершить оценку целесообразности создания Северо-Сибирской магистрали. Президент Владимир Путин в начале октября поручил правительству совместно с руководством Кузбасса, РАН и ОАО РЖД рассмотреть возможность ее строительства. Проекту много лет, он ранее предполагал строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск в целях обслуживания промышленной зоны Нижнего Приангарья и в качестве альтернативного маршрута для части участков БАМа и Транссиба. Стоимость трассы протяженностью 1,9 тыс. км оценивалась в 218 млрд руб. Помощник президента Игорь Левитин в начале октября сообщал, что назначение Севсиба в том, чтобы связать Восточный полигон с Севморпутем.

При этом в плане, утвержденном правительством, указаны два варианта — неясно, взаимоисключающие или взаимодополняющие: Нижневартовск—Белый Яр и Таштагол—Урумчи (КНР).

Второй маршрут, судя по конечным точкам, это дорога через небольшой отрезок российско-китайской границы между Казахстаном и Монголией: Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Строительство там осложняется сложным ландшафтом, требующим прокладки тоннелей или возведения эстакад, а также необходимостью пересечения природного парка Укок, занимающего весь участок между границами (см. “Ъ” от 7 апреля 2021 года).

ОАО РЖД готовится к третьему этапу модернизации БАМа и Транссиба

Также в плоскости оценки целесообразности в плане упомянут замороженный проект строительства железной дороги Кызыл—Курагино. Оценка, по документу, должна быть завершена в 2026 году. Для реализации проекта железной дороги Кызыл—Курагино протяженностью 410 км и стоимостью 192,4 млрд руб., которая должна была присоединить к железнодорожной сети Элегестское угольное месторождение, с ТЭПК «Кызыл—Курагино» Руслана Байсарова уже было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года), однако в 2021 году оно было приостановлено на пять лет (см. “Ъ” от 1 апреля 2021 года).

В свою очередь, ветка Кызыл—Курагино видится как часть двух указанных в плане трансмонгольских коридоров в Китай — северного (Кызыл—Курагино до границы с Монголией, затем через Монголию до погранперехода Эрлянь—Замын-Ууд с Китаем и далее до Пекина и Тяньцзиня) и западного (с выходом из Монголии в Китай в районе Хами с конечной точкой в Урумчи). Соответствующие предложения должны быть подготовлены в 2024 году.

Севсиб стране нужен, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин: прежде всего потому, что он может разгрузить Западно-Сибирскую и Красноярскую железные дороги и создать дублер загруженному участку от Мариинска до Тайшета.

Также он в сочетании с Северным широтным ходом (СШХ) обеспечивает выход на Севморпуть, что позволит разгрузить и Центральный транспортный узел. Он оценивает строительство Севсиба в 500–550 млрд руб., но цена сильно зависит от искусственных сооружений: «Как мы знаем по СШХ, один мост через одну реку может поставить под угрозу весь проект, а на Севсибе этих мостов несколько». Что касается участка через Алтай, его, по мнению эксперта, стоит рассматривать скорее на перспективу. Но хорошо, что все эти проекты включены в план развития, поскольку нужны все возможные пути в Китай — и путь через Алтай, и коридоры через Монголию в КНР, а включение их в документ позволит начать разработку предпроектной документации и расчет трассировки. Впрочем, источник “Ъ”, близкий к правительству, уверен, что бюджетных денег на Севсиб, равно как и на другие крупные железнодорожные проекты в регионе, нет и не предвидится.

Наталья Скорлыгина

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