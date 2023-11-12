Хроника пикирующего Кисиды

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что его страна столкнулась с самой серьезной со времен Второй мировой войны угрозой своей безопасности. Заявление японского лидера прозвучало во время его посещения авиабазы Ирума, в ходе которого он назвал главным вызовом полеты российской и китайской авиации у границ страны. Фумио Кисида активно занимается военным строительством, в то время как его рейтинг упал до рекордно низкого уровня, о чем было объявлено в воскресенье. Низшей точки достигли и российско-японские отношения: Москва уведомила Токио о выходе из соглашения о сотрудничестве в ликвидации российского ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фумио Кисида

Фото: File Photo, Reuters Фумио Кисида

Фото: File Photo, Reuters

Поездка премьера Японии Фумио Кисиды на авиабазу сил самообороны Ирума, находящуюся в префектуре Сайтама недалеко от Токио, стала главной японской новостью минувшего уикенда, которую транслировали ведущие телеканалы. Прилетевший на базу ВВС премьер, облаченный в куртку военного летчика, в сопровождении группы чиновников в костюмах с иголочки с решительным видом прошел по аэродромному полю, чтобы сделать громкое заявление о главных угрозах стране и мерах по их нейтрализации.

Обращаясь к военнослужащим авиабазы Ирума, Фумио Кисида сообщил, что страна «сталкивается с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны». Главная причина — совместные полеты российской и китайской боевой авиации над Японским морем. «Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность»,— отметил Фумио Кисида. По его словам, Япония приступает к созданию ракет большой дальности, необходимых для контрударов по целям на территории потенциального противника в случае нападения на страну.

Напомним, этим летом ВКС России и ВВС КНР в шестой раз с 2019 года провели совместное патрулирование в регионе, а также в западной части Тихого океана.

Кроме того, в июле этого года российские и китайские военные моряки провели учения «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая отправились в тихоокеанский поход. Отряд кораблей двух стран прошел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски.

Военное сотрудничество России и Китая «в непосредственной близости к Японии», а также развитие ракетно-ядерных программ КНДР стали главными вопросами беседы Фумио Кисиды с посетившим Токио в конце прошедшей недели главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. «Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству Японии и США в области безопасности и обороны для укрепления возможностей альянса в связи с растущей напряженностью в регионе. В ходе беседы обсуждались усилившаяся ядерная и ракетная активность Северной Кореи, попытки Китая в одностороннем порядке силовым путем изменить статус-кво и усиление военного сотрудничества Китая и России в непосредственной близости к Японии»,— сообщили в дипломатическом ведомстве Японии.

В свою очередь, генерал Браун заверил господина Кисиду, что Вашингтон будет укреплять сотрудничество с Токио, учитывая беспрецедентное сближение оборонных стратегий двух стран в создании «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Следующим шагом в развитии контактов должна стать намеченная на 14 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско встреча глав МИДов и Минэкономики в формате «два плюс два». Как сообщили в японском дипломатическом ведомстве, «в ходе встречи будет обсуждаться единство дипломатии, безопасности и экономики» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кардинальный пересмотр оборонной политики Токио и модернизация потенциала сил самообороны стали главным приоритетом премьера Кисиды, возглавившего правительство чуть более двух лет назад, в октябре 2021 года.

В декабре прошлого года Япония приняла стратегию национальной безопасности, позволяющую наносить «контрудары» для предупреждения атак потенциального противника.

Комментируя новую доктрину, в МИД России тогда заявили, что Токио занимается «беспрецедентным наращиванием» военной мощи.

Между тем в августе этого года Минобороны Японии запросило в 2024 году увеличить военный бюджет почти на 12%, до рекордных 7,7 трлн иен ($52,5 млрд). Эти средства планируется направить в том числе на строительство двух боевых кораблей, оснащенных современными радарами и крылатыми ракетами большой дальности. Как сообщает агентство Bloomberg, к 2027 году воздушные силы самообороны будут переименованы в воздушно-космические. Для создания потенциала ответного удара стране также потребуется увеличить дальность имеющихся у нее ракет «Тип-12», закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.

Всего с 2023 по 2027 год Япония планирует направить на оборону 43 трлн иен ($315 млрд). Это на 56% больше по сравнению с предыдущими пятью годами.

Если план Минобороны будет одобрен парламентом, это выведет Японию на третье место в мире по военным расходам после США и Китая.

При этом Япония не пересматривает девятую статью послевоенной конституции, в которой зафиксирован отказ от права ведения войны. В Токио по-прежнему заявляют, что все военные приготовления связаны исключительно с задачами самообороны и Япония «не становится военной державой».

Наращивание военного потенциала страны под руководством премьера Кисиды происходит на фоне рекордного падения его рейтинга, который зафиксировал обнародованный в минувшее воскресенье опрос службы новостей японской телекомпании TBS. По данным опроса, рейтинг главы правительства Японии составляет 29,1%. Это самый низкий уровень поддержки, который имел глава японского правительства за последние 11 лет, когда Либерально-демократическая партия вернулась к власти после четырехлетнего правления Демократической партии.

На фоне рекордного падения рейтинга премьера Кисиды низшей точки достигли и российско-японские отношения. В конце прошлой недели Москва сообщила о выходе из просуществовавшего 30 лет соглашения о сотрудничестве с Токио в ликвидации подлежащего сокращению российского ядерного оружия. В распоряжении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится: «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года». МИД России было поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Целью соглашения, подписанного на заре правления первого президента независимой России Бориса Ельцина, было получение содействия Токио в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами, а также своими односторонними решениями.

Реагируя на решение Москвы, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил: «Нам известно, что 7 ноября правительство Российской Федерации издало распоряжение о намерении прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия. Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке».

Сергей Строкань