Кремлю не известно о госнаградах Адама Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о награждении сына главы Чечни Адама Кадырова государственными наградами. Журналисты подсчитали, что Адам Кадыров получил уже девять госнаград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Адама Делимханова Фото: телеграм-канал Адама Делимханова

«Я не располагаю информацией, что он был представлен к каким-либо государственным наградам. Мне об этом ничего неизвестно»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов, собирается ли Кремль или президент награждать сына Кадырова.

Награждения начались после публикации Рамзаном Кадыровым видео, на котором его сын Адам избивает 19-летнего Никиту Журавеля. Его судят в Чечне за видео с сожжением Корана. Господин Кадыров заявил, что гордится поступком своего сына и назвал его «героем всех мусульман». 7 октября Адама Кадырову присвоили звание Героя Чечни.

На прошлой неделе Адам Кадыров получил от общественных организаций награды «Трудовая доблесть России» и «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. 15 ноября Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии Ислам» I степени. До этого он уже был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой», «За заслуги перед Уммой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой» и второй по значимости наградой в Татарстане — орденом «Дуслык». 5 ноября стало известно, что 15-летнего юношу назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Александра Горошилова