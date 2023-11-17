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Адам Кадыров получил награду «Трудовая доблесть»

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил от общественных организаций награды «Трудовая доблесть России» и «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Адам Кадыров (справа) получает награду «Трудовая доблесть»

Адам Кадыров (справа) получает награду «Трудовая доблесть»

Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Адам Кадыров (справа) получает награду «Трудовая доблесть»

Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Как сообщил Ахмед Дудаев в Telegram-канале, «за мужество в защите своей веры и традиций» для Адама Кадырова записал видеообращение и написал приветственное письмо председатель центрального правления Всероссийской общественной организации героев и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России», строитель Алексей Левин.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает 19-летнего Никиту Журавеля, которого судят в Чечне за видео с сожжением Корана. После избиения Рамзан Кадыров назвал своего сына «героем всех мусульман». 7 октября Адама Кадырову присвоили звание Героя Чечни.

После этого Адама Кадырова стали регулярно награждать самыми разными наградами: орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой», «За заслуги перед Уммой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой», второй по значимости наградой в Татарстане — орденом «Дуслык». 5 ноября стало известно, что 15-летнего юношу назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Анастасия Ларина

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