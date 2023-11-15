Адам Кадыров награжден орденом «За служение религии Ислам» I степени

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о награждении 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама орденом «За служение религии Ислам» I степени. Для него это как минимум седьмая награда за полтора месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Орден господину Кадырову вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов» в Грозном. Награда присвоена за «значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей», сообщил господин Дудаев в Telegram.

Адаму Кадырову стали вручать награды, после того как он избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видеозапись избиения опубликовал Рамзан Кадыров, заявив, что сын «правильно сделал». Кремль отказался комментировать ситуацию.

Сначала Адаму Кадырова присвоили звание Героя Чечни, объявили его героем всех мусульман, потом ему вручили ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана). Вместе с двумя братьями Адам Кадыров получил высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий».

В начале ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал должность руководителя службы безопасности главы Чечни до гибели отца в 2004 году.

Леонид Уварчев