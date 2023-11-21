На Украине обсуждают национализацию оператора «Киевстар», которым владел Фридман

Крупный украинский мобильный оператор «Киевстар», совладельцами которого ранее были российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, может быть конфискован в пользу украинского государства, сообщил в интервью изданию «Экономическая правда» замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Там сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании»,— пояснил высокопоставленный украинский чиновник. Он подчеркнул, что в настоящее время рассматривается несколько возможных вариантов. Среди них — полная национализация «Киевстара» (и его переход под контроль правительства Украины) и конфискация лишь той доли оператора, которой владели российские бизнесмены.

Как пояснил Ростислав Шурма, окончательное решение о судьбе оператора «Киевстар» будет принято «компетентными ведомствами» после консультаций с юристами.

В сентябре нынешнего года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Михаил Фридман подозревается в финансировании нескольких российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб. 6 октября СБУ заявила, что суд арестовал все активы Михаила Фридмана, а также господ Авена и Косогова на сумму более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.). В октябре стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но из-за начавшегося израильско-палестинскного конфликта приехал в Москву.

Александр Кислов