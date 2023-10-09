РБК: Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль

Бизнесмен Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сейчас он находится в Москве. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман в 2018 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Михаил Фридман в 2018 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно»,— сказал собеседник РБК.

Правительство Великобритании, в которой до недавнего времени проживал Михаил Фридман, 19 сентября ужесточила санкции в отношении бизнесмена. В 2022 году против господина Фридмана ввели персональные санкции 27 стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада. Совладелец «Альфа-групп» продолжил жить в Лондоне, откуда в декабре того года подал иск в Европейский суд из-за санкций.

6 октября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что суд арестовал все активы российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.). В начале сентября СБУ сообщила, что Михаил Фридман подозревается в финансировании нескольких российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб.

Петр Бузлаев