СБУ заявила об аресте всех активов Фридмана, Авена и Косогова

Суд на Украине арестовал все активы российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми миллиардеры владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Общая стоимость арестованных активов составляет более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.).

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У миллиардеров, как сообщает СБУ, были изъяты финансовые и страховые компании, предприятия в сфере IT и мобильной связи, а также заводы по производству минеральных вод. В службе добавили, что арест этого имущества «не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины».

В начале сентября СБУ сообщила о подозрении Михаила Фридмана в финансировании военной операции на территории Украины. По данным следствия, с февраля 2022 года бизнесмен проспонсировал несколько российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб.

Петр Бузлаев