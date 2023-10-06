СБУ заявила об аресте всех активов Фридмана, Авена и Косогова
Суд на Украине арестовал все активы российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми миллиардеры владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Общая стоимость арестованных активов составляет более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.).
У миллиардеров, как сообщает СБУ, были изъяты финансовые и страховые компании, предприятия в сфере IT и мобильной связи, а также заводы по производству минеральных вод. В службе добавили, что арест этого имущества «не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины».
В начале сентября СБУ сообщила о подозрении Михаила Фридмана в финансировании военной операции на территории Украины. По данным следствия, с февраля 2022 года бизнесмен проспонсировал несколько российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб.