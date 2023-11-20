Власти Израиля проверяет списки на эвакуацию из Газы на наличие террористов

Власти Израиля проверяют списки граждан, желающих эвакуироваться из Газы, на наличие в них имен предполагаемых террористов и участников палестинского радикального движения «Хамас», сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

При этом дипломат подчеркнул, что израильская сторона не чинит никаких препятствий эвакуации из Газы мирных жителей анклава и иностранцев.

«Списки, если были, проходили через нас в основном чтобы проверить, кто есть кто. На случай, нет ли там имен террористов, например. Я не знаю точно, как это технически происходит. Но я знаю, что в основном в этом плане была вот такая проверка. Но я не вижу каких-то причин, чтобы сейчас этому процессу с нашей стороны были препятствия»,— сообщил он ТАСС.

Ранее сегодня, 20 ноября, в российском министерстве иностранных дел сообщили, что все россияне, остающиеся в секторе Газа, будут эвакуированы оттуда «в ближайшие дни». Ведомство указало, что всего из анклава через КПП «Рафах» в Египет удалось вывести 561 человека, из которых 525 доставили в Россию.

Эвакуация иностранцев из Газы началась с 21 октября. Через КПП «Рафах» на границе с Египтом, по данным ТАСС, за это время прошли более 6 тыс. иностранных граждан, более 230 раненых, проехали свыше 1,2 тыс. грузовиков.

Подробнее о ситуации в зоне боевых действий в материале — «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александр Кислов