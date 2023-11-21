Неучастие в тендере привело в колонию

Как стало известно “Ъ”, обвинительным приговором завершился трехлетний судебный процесс для бывшего финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, предприятие госкорпорации «Росатом») Владимира Щенникова и главного инженера АО «Монтажная фирма "Радий"» (МФ «Радий») Александра Дорошенко. Симоновский суд Москвы приговорил их к восьми и семи годам колонии строгого режима соответственно за взятки, полученные от предпринимателей за неучастие обоих акционерных обществ в аукционах по обслуживанию медицинского оборудования. Подсудимые намерены обжаловать несправедливый, по их мнению, приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из оглашения резолютивной части приговора сразу стало понятно, что на мягкий или тем более оправдательный приговор, на котором настаивала защита, подсудимые могут не рассчитывать. Суд признал обоих подсудимых виновными в систематическом «получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил господину Щенникову, который во время процесса содержался в СИЗО, наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Немногим меньше — семь лет — получил находившийся под домашним арестом господин Дорошенко. После оглашения конвой надел на него в зале суда наручники.

В прениях сторон, надо отметить, гособвинитель был настроен более жестко, предложив суду дать фигурантам десять и девять лет строгого режима соответственно. В то же самое время адвокаты утверждали, что прокуратура так и не представила в суде доказательства вины Щенникова и Дорошенко. В частности, защита указывала, что показания основного свидетеля обвинения были очень противоречивыми, следствие так и не установило местонахождение денежных средств, которые, по его версии, были переданы в виде взяток, а ряд вещественных доказательств был испорчен.

Уголовное дело, которое 4 июня 2019 года возбудило следственное управление по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве по факту получения взятки в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), стало результатом прокурорской проверки. Фигурантами коррупционного дела в августе того же года стали господа Щенников, Дорошенко и специалист в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталий Чарушин. При этом гендиректор ООО МСМ Дмитрий Трыкин, дав следствию развернутые показания, уголовного преследования как взяткодатель избежал, став по делу свидетелем обвинения. Следует при этом отметить, что дело в отношении специалиста Чарушина следствие выделило в отдельное производство: после того как ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, он не стал дожидаться окончания расследования и уехал за границу.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2016 года финансовый директор НИИТФА Владимир Щенников, наделенный полномочиями и правом заключать договоры и соглашения по закупкам в рамках единого отраслевого стандарта госкорпорации «Росатом», вместе с главным инженером аффилированного с НИИ МФ «Радий» Александром Дорошенко и Виталием Чарушиным сформировали преступную группу с целью получения взяток «за бездействие в пользу взяткодателя». По версии Следственного комитета России, они своими действиями способствовали принятию решений об отказе от участия АО НИИТФА и АО «МФ "Радий"» в государственных электронных аукционах, где обе эти организации занимали доминирующие позиции. При этом с мнением господ Щенникова и Дорошенко, как установило следствие, считались руководители обоих АО. Поэтому задача, которая была поставлена ими перед Виталием Чарушиным, обладавшим обширными связями в среде предпринимателей и организаций, занимавшихся техобслуживанием медицинского оборудования, была проста — договариваться с руководством компаний, которые хотели бы за откат в 10% победить в том или ином аукционе.

Первым, кто дал согласие на такое предложение, судя по материалам дела, стал бывший гендиректор фирмы по ремонту электронного и оптического оборудования ООО МСМ Дмитрий Трыкин. Как было установлено в ходе расследования, с целью маскировки откатов МСМ сначала должна была переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку своего руководителя Трыкина, а он после обналичивания полученных сумм — передавать их через посредника господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице в Москве. Так, с декабря 2016 по декабрь 2017 года посредник, по версии следствия, передал господину Чарушину в общей сложности 15,1 млн руб. При этом 40% от полученных взяток, по версии следствия, доставались Владимиру Щенникову, а по 30% забирали себе Александр Дорошенко и Виталий Чарушин.

В общей сложности, ООО МСМ, по данным следствия, благодаря господам Чарушину, Дорошенко и Щенникову победило в 20 электронных аукционах по техобслуживанию медоборудования и замене в нем запчастей в Челябинском, Алтайском и Орловском областных онкологических диспансерах. Кроме этого через МСМ были запланированы поставки комплектов дозиметрического оборудования для верификации методик лучевой терапии в Пензе. С ней же планировалось заключение контрактов на сервисное обслуживание аппарата гамма-терапевтического дистанционного облучения Theratron Equinox в Хабаровске и Брянске.

По аналогичной схеме в конце 2016 года господин Дорошенко договорился с Сергеем Кошечкиным, гендиректором Новосибирского ООО «Сибмер», занимающегося ремонтом электронного и оптического оборудования, и ООО «Радиационная техника» об участии компаний в 16 электронных торгах, запланированных на 2017–2018 годы. Эти аукционы предполагали комплексное обслуживание рентгенотерапевтических аппаратов Xstrahl в МРНЦ им. А. Ф. Цыба, онкологических диспансерах Орла, Алтайского и Приморского краев, Свердловской области, Камчатки. За неучастие в них НИИТФА и МФ «Радий» господин Кошечкин, по данным следствия, передал господину Чарушину более 4 млн руб.

Осужденные и их защита считают приговор несправедливым и намерены его обжаловать.

Юрий Сенаторов