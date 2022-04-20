Неучастие в аукционах оплачивалось по твердой таксе

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Как стало известно “Ъ”, Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, предприятие «Росатома») Владимира Щенникова и бывшего главного инженера аффилированного с НИИТФА АО «Монтажная фирма Радий» (МФ РАДИЙ) Александра Дорошенко. Третий фигурант дела, специалист в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталий Чарушин, во время следствия скрылся. Все они обвиняются в регулярном получении взяток от различных фирм за неучастие НИИТФА и МФ РАДИЙ в аукционах по техобслуживанию медоборудования.

Уголовное дело в отношении Владимира Щенникова, Александра Дорошенко и Виталия Чарушина следственное управление СКР по ЮАО Москвы возбудило в июне 2019 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы). Всем троим было предъявлено обвинение. Чертановский суд Москвы господ Щенникова и Чарушина по ходатайству следствия отправил в СИЗО, а господину Дорошенко назначил домашний арест. Впрочем, позже под домашним арестом оказались все трое. Один из них, Виталий Чарушин, решил окончания следствия не дожидаться и скрылся. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в розыск.

Как следует из обвинительного заключения, в декабре 2016 года финдиректор АО НИИТФА Владимир Щенников, обладая правом заключать договоры и соглашения по закупкам в рамках единого стандарта госкорпорации «Росатом» и подавать заявки на участие в конкурсах и аукционах, совместно с Александром Дорошенко и ранее работавшим много лет специалистом в сфере технического обслуживания Виталием Чарушиным создали организованную преступную группу. Целью, по версии следствия, было получение взяток «за совершение бездействия в пользу взяткодателя».

Как говорится в деле, фигуранты способствовали тому, чтобы АО НИИТФА и АО МФ РАДИЙ не принимали участия в государственных электронных аукционах.

С этой целью, по версии следствия, господин Щенников использовал свое служебное положение и влияние на гендиректоров обоих акционерных обществ. Не менее весомым, говорится в деле, при принятии «отказных» решений было и мнение главного инженера Дорошенко. Господин Чарушин, имевший обширные связи среди руководителей фирм, занятых в техобслуживании медицинского оборудования, по версии следствия, договаривался с теми об откатах в размере 10% от стоимости выигранных госконтрактов при условии, что АО НИИТФА и АО МФ РАДИЙ в конкурсах участвовать не будут.

Первым на предложение поучаствовать в ряде аукционов согласился бывший гендиректор ООО МСМ (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) Дмитрий Трыкин. Стороны, по материалам дела, договорились, что МСМ будет переводить деньги со своих расчетных счетов на зарплатную карточку гендиректора фирмы, а тот — обналичивать их и передавать через посредника господину Чарушину. Всего МСМ победила в 20 электронных торгах. В частности, фирме достались контракты на техобслуживание медоборудования и замену запчастей в Челябинском, Алтайском, Орловском областных онкологических диспансерах. В Пензе МСМ стала поставщиком комплектов дозиметрического оборудования для верификации методик лучевой терапии, в Хабаровске и Брянске ООО занялось сервисным обслуживанием аппарата гамма-терапевтического дистанционного облучения Theratron Equinox. По подсчетам следствия, от МСМ с декабря 2016 по декабрь 2017 года господину Чарушину в общей сложности было передано 15,1 млн руб. По договоренности между фигурантами, говорится в деле, 40% от полученных денег брал себе господин Щенников, остальное поровну делили господа Дорошенко и Чарушин.

По аналогичному сценарию в конце 2016 года фигуранты, по данным следствия, договорились об откатах с гендиректором Новосибирского ООО СИБМЕР (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) и ООО «Радиационная техника» Сергеем Кошечкиным. Фирмы победили в 16 электронных торгах, господин Чарушин, по данным следствия, получил через посредника более 4 млн руб.

Фигуранты дела вины в получении взяток категорически не признают. Бизнесмен Дмитрий Трыкин, напротив, со следствием сотрудничал и стал в деле свидетелем.

По словам адвоката господина Щенникова Владимира Аверина, защита, изучив материалы дела, пришла к выводу, что основного свидетеля обвинения Дмитрия Трыкина следует считать заинтересованным лицом. «После того как по месту его последней работы правоохранительные органы вскрыли факты хищения денежных средств, к которым он мог иметь непосредственное отношение, он решил обратиться к силовикам по нынешнему делу и своими показаниями свалить вину на других людей»,— заявил “Ъ” адвокат Аверин. По его словам, свидетель уже в ходе судебного заседания начал путаться в показаниях. «Хочу отметить, что стоявшие у истоков данного уголовного дела лица в настоящее время уволены из правоохранительных органов»,— добавил господин Аверин. Кроме того, по версии защиты, часть электронных аукционов, упоминаемых в материалах расследования, была ориентирована на малый бизнес, а не на компании уровня НИИТФА или МФ РАДИЙ, поэтому последние юридически не могли принимать в них участие.

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Юрий Сенаторов