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Коммерсантъ FM
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Неучастие в торгах оказалось прибыльным

Обвиняемым во взятках от несостоявшихся конкурентов запросили сроки

Как стало известно “Ъ”, на судебном процессе по уголовному делу бывшего финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, предприятие госкорпорации «Росатом») Владимира Щенникова и главного инженера АО «Монтажная фирма "Радий"» (МФ «Радий») Александра Дорошенко прошли прения сторон. Следствие инкриминировало им регулярное получение незаконного вознаграждения от коммерсантов — потенциальных конкурентов за неучастие обоих АО в электронных аукционах на получение контрактов по обслуживанию медицинского оборудования. Гособвинитель попросил суд приговорить господина Щенникова к десяти годам колонии строгого режима, а господина Дорошенко — к девяти годам, а также назначить обоим штрафы.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Процесс по делу о взяточничестве, фигурантами которого являются Владимир Щенников и Александр Дорошенко, вышел на финальную стадию. В прениях сторон представитель прокуратуры заявил, что вина в получении взяток подсудимыми была доказана в ходе судебного следствия, и предложил приговорить первого к десяти годам колонии строгого режима, а второго — к девяти, при этом назначить им штрафы. Адвокаты настаивали на оправдании подзащитных.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2016 года финансовый директор НИИТФА Владимир Щенников, «наделенный полномочиями и правом заключать договоры и соглашения по закупкам в рамках единого отраслевого стандарта» госкорпорации «Росатом», вместе с главным инженером аффилированного с институтом АО «МФ "Радий"» Александром Дорошенко и специалистом в сфере технического обслуживания медицинского оборудования Виталием Чарушиным составили преступную группу с целью получения взяток «за бездействие в пользу взяткодателя». По версии СКР, они способствовали принятию решений об отказе от участия АО НИИТФА и АО «МФ "Радий"» в государственных электронных аукционах в тех сферах производства и предоставления услуг, где обе организации занимали доминирующие позиции. В результате контракты получали компании, у которых шансы на победу в конкурсах, как считало следствие, были минимальны.

По версии следствия, господин Щенников оказывал влияние на действия гендиректоров НИИТФА и «Радия» при принятии решений об участии или неучастии в том или ином конкурсе. При этом он использовал как свое служебное положение, так и авторитет в научно-исследовательском институте. При обсуждении таких вопросов не последнюю роль, по данным следствия, играло и мнение Александра Дорошенко. Роль же Виталия Чарушина, как следует из материалов дела, заключалась в подборе компаний, занимающихся техобслуживанием медицинского оборудования, руководителям которых гарантировали победу в торгах. За это фигуранты, по данным следствия, просили 10% от стоимости того или иного контракта.

Первым, кто откликнулся на предложение, говорится в деле, стал бывший гендиректор ООО МСМ Дмитрий Трыкин, чья фирма занимается ремонтом электронного и оптического оборудования. По версии следствия, злоумышленники договорились, что сначала МСМ будет переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора Трыкина, а уже он после обналичивания полученных сумм станет передавать их через посредника господину Чарушину в торговом центре «Ереван Плаза» на Большой Тульской улице в Москве.

Так, с декабря 2016 по декабрь 2017 года посредник, по материалам дела, передал господину Чарушину в общей сложности 15,1 млн руб., при этом 40% от полученных взяток доставались Владимиру Щенникову, а по 30% забирали себе Александр Дорошенко и Виталий Чарушин. В общей сложности ООО МСМ благодаря фигурантам, по данным следствия, победило в 20 электронных аукционах по техобслуживанию медоборудования и замене в нем запчастей в Челябинском, Алтайском и Орловском областных онкологических диспансерах. Кроме этого, были запланированы поставки комплектов дозиметрического оборудования для верификации методик лучевой терапии в Пензе, а также заключение контрактов на сервисное обслуживание аппарата гамма-терапевтического дистанционного облучения Theratron Equinox в Хабаровске и Брянске.

Кроме этого, как следует из материалов дела, в конце 2016 года господин Дорошенко договорился с гендиректором Новосибирского ООО «Сибмер» (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) и ООО «Радиационная техника» Сергеем Кошечкиным об участии в 16 электронных торгах, запланированных на 2017–2018 годы и связанных с комплексным обслуживанием рентгенотерапевтических аппаратов Xstrahl в МРНЦ имени А. Ф. Цыба, онкологических диспансерах Орла, Алтайского и Приморского краев, Свердловской области и Камчатки. За неучастие в них НИИТФА и МФ «Радий» господин Кошечкин, по данным следствия, передал господину Чарушину более 4 млн руб.

Все эти факты были выявлены в ходе прокурорской проверки, по материалам надзорного ведомства следственное управление по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве 4 июня 2019 года возбудило уголовное дело по факту «получения взятки в особо крупном размере в составе организованной группы» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В августе фигурантами расследования стали господа Щенников, Дорошенко и Чарушин. Господин Трыкин, сотрудничавший со следствием и давший развернутые показания, проходит по делу свидетелем. Подсудимые вину не признают. Следует отметить, что Виталий Чарушин не стал дожидаться окончания расследования и судебного процесса. Как только ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, он скрылся за границей.

По мнению адвоката Владимира Аверина, представляющего интересы господина Щенникова, на протяжении трех лет рассмотрения дела в суде прокуратура не смогла представить доказательства вины фигурантов: точное местонахождение денег, о которых речь идет в деле, неизвестно, вещественные доказательства (аудио- и видеозаписи) — пришли в негодность, а показания единственного свидетеля обвинения противоречивы и не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами. «Уголовное преследование, в частности, Владимира Щенникова вообще должно быть прекращено»,— заявил адвокат Аверин.

Юрий Сенаторов

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