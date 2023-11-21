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Коммерсантъ FM
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Импорт прибавил в дружественности

Опрос РСПП подвел предварительные итоги замещения иностранной продукции

Большинству российских компаний удалось за год адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков — опрошенные РСПП предприниматели реже сообщают о критической потребности в замещении оборудования, комплектующих и материалов. Силами отечественных поставщиков удалось заместить сырье, материалы, услуги и программное обеспечение. Однако оборудование и комплектующие компании предпочитали закупать у новых зарубежных контрагентов, части компаний удалось выстроить поставки из недружественных стран. Развитие собственного производства упирается в нехватку компетенций и емкости рынка, а экспортные возможности компаний снизились — сократилось как число направлений внешней торговли, так и ее объемы. Заметной переориентации бизнеса на Восток опрос не фиксирует.

Более половины российских предпринимателей нашли новых зарубежных поставщиков оборудования, комплектующих и узлов — уже из дружественных юрисдикций

Более половины российских предпринимателей нашли новых зарубежных поставщиков оборудования, комплектующих и узлов — уже из дружественных юрисдикций

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Более половины российских предпринимателей нашли новых зарубежных поставщиков оборудования, комплектующих и узлов — уже из дружественных юрисдикций

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Новое исследование Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) свидетельствует об успешной адаптации компаний к санкциям: по сравнению с прошлым годом острота проблемы импортозамещения снизилась по всем категориям продукции — оборудования, комплектующих и узлов, материалов, сырья (опрос проводился среди 150 крупных и малых компаний). Если в 2022 году о критической потребности в замещении продукции сообщали порядка 30% предпринимателей, то в этом показатель колеблется от 3,1% (закупка сырья) до 14,8% (закупка оборудования). Впрочем, потребность в замещении по-прежнему остается высокой: она заявлена для 13,8% компаний при закупках сырья и для 37–38% — при приобретении оборудования и комплектующих.

Главная проблема компаний при попытках заместить импорт — отсутствие российских аналогов или их заметно худшее качество, сказали более половины опрошенных. Если же качество сопоставимо, то российское оказывается дороже импортного.

Собственными силами замещать иностранную продукцию большинство компаний не готовы: например, для создания вертикально интегрированного производства комплектующих, по мнению 74% респондентов, не хватает компетенций и научно-технической базы, более половины отмечают недостаточный спрос российских компаний для достижения эффекта масштаба. Планы занять ниши ушедших из РФ иностранных компаний есть только у трети опрошенных, уже заняли их лишь 6,5% опрошенных. О планах организовать собственное производство закономерно сообщали компании—производители импортозамещающей продукции, но большинство (90%) ее заказчиков сами организовать такое производство не готовы.

В результате доля ответов об успешности импортозамещения собственными силами колеблется на уровне 1%, для услуг и ПО — выше 5%. На внутреннем рынке компаниям удалось найти поставщиков материалов (об этом сообщили 69% предприятий), сырья (73%), услуг (76%) и ПО (79%). Что касается оборудования, комплектующих и узлов, то более половины предпринимателей предпочли найти новых зарубежных поставщиков — уже из дружественных юрисдикций. Порядка трети из этой группы переключились на закупку продукции у российских производителей. Десятая часть нашла возможности закупать оборудование, комплектующие и узлы, материалы и ПО у поставщиков из недружественных стран — с использованием посреднических структур и более сложных схем поставок.

Многие компании (39%) занимаются развитием собственной сети поставок: для этого они упрощают компаниям-поставщикам доступ на рынки (консультации и так далее), обеспечивают их инфраструктурой и участвуют в программах развития человеческого капитала и компетенций. Со стороны же государства наиболее востребованными для импортозамещения, по мнению компаний, являются раздача льгот производителям, стимулирование спроса на отечественную продукцию, помощь в решении проблемы дефицита кадров и развитие стимулов для проведения исследований и разработок (НИОКР). Внизу списка оказались пока не работающее «право на риск», протекционистские меры (таможенно-тарифная политика) и поддержка экспорта импортозамещающей продукции.

Отдельный блок исследования РСПП посвящен экспортной деятельности компаний. Доля экспорта в выручке организаций в среднем до начала военной операции составляла 26%, после этого — 20%. Экспорт сократился у пятой части компаний. Выросла доля компаний с долей экспорта в выручке в пределах 5% (с 26% до 38%), сократилась доля компаний с показателем в 25–50% (с 26% до 16%). При этом около 20% участников опроса сообщили, что их экспортные доходы выросли после 24 февраля 2022 года. В географическом разрезе компании нарастили экспорт в страны ЕАЭС: если до военной операции внешнюю торговлю там вели 77% компаний, то после — 90%. Только 20% респондентов продолжили работать на рынках Европы, ранее — 63%. Ситуация на рынках стран Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии не изменилась: там вели и ведут поставки около трети предприятий. При этом поставки на рынки Ближнего Востока даже немного сократились — с 28% до 23%, а на рынки Южной Америки — с 28% до 13%. Данные компаний, таким образом, разворот экспортных поставок на новые направления пока не обнаруживают.

Диана Галиева

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