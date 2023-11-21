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Коммерсантъ FM
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Россия смотрит в книгу

Зарубежные издательства возвращают в страну свои представительства

Как стало известно “Ъ”, немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших мировых книгоиздателей Penguin Random House вернулись к работе в России. Участники рынка рассчитывают на возобновление деловых отношений с иностранными партнерами, прерванных после начала военных действий на Украине. Однако, уточняют эксперты, региональные подразделения могут распоряжаться только правами на книги локальных авторов, а их доля в общем портфеле невелика.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Некоторые зарубежные издатели начали возвращаться на российский рынок, рассказал “Ъ” гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. В частности, по его словам, в РФ снова работают испанское и немецкое подразделения крупнейшего в мире издателя книг на английском языке Penguin Random House. Господин Ильин уточнил, что компании вернулись в страну после Франкфуртской книжной выставки, проходившей 18–22 октября.

Испанская Penguin Random House Grupo Editorial базируется в Барселоне, в нее входят в том числе Lumen, Pinguin Clasicos, Origen, Nube de Tinta и др. Немецкая Penguin Random House Verlagsgruppe работает в Мюнхене, Гютерсло, Берлине и Штутгарте. По данным сайта компании, в ее портфеле Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли. В состав подразделения входят импринты Goldmann, Prestel, Manesse, Siedler и др. Связаться с их представителями в России не удалось.

После начала военных действий на Украине целый ряд зарубежных авторов (среди них, например, Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан К. Роулинг) приостановили работу с российскими издательствами (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года). О прекращении деятельность в России заявил и ряд издательств, в их числе Penguin Random House Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Российский книжный союз тогда оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.

В «Эксмо-АСТ» не прокомментировали информацию о возвращении Penguin Random House. В то же время в марте «Эксмо» начало продавать на маркетплейсах автобиографию британского принца Гарри «Spare» («Запасной») на языке оригинала, сообщали «Ведомости». В компании говорили, что издание приобрели у оптового дистрибутора из страны, где книга выпущена на английском языке. По аналогичной схеме в «Эксмо» планировали запустить дистрибуцию других зарубежных бестселлеров. Издателем мемуаров «Spare» за границей выступает Penguin Random House.

Возвращение испанского и немецкого подразделений Penguin Random House «дало надежду российским издательствам, многие рассчитывают, что смогут покупать права напрямую у иностранных партнеров», говорит источник “Ъ” на медиарынке. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать рекламные кампании испанских и немецких авторов, которые «в отсутствие англоязычных бестселлеров будут заполнять их нишу».

Однако подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов, подчеркивает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов. «В 2021 году в России доля испанских и немецких авторов в произведениях и тиражах составляла только 8% от всех переводов, в то время английских — 61% и 69% соответственно»,— отмечает он.

В целом, уточняет господин Харитонов, доля переводных книг в общем выпуске в России не сильно изменилась, хотя падение есть: сокращение выпуска переводов немного обгоняет общее снижение рынка, «что заметнее, потому что переводы составляют существенную часть самой читаемой литературы — художественной». По его мнению, благодаря возвращению Penguin Random House в следующем году это сокращение будет менее выраженным. Однако, уточняет господин Харитонов, издательствам потребуется время на заключение договоров и выполнение переводов.

Юлия Юрасова

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