Белоусов спрогнозировал рост товарооборота России и Китая в 2023 году до $200 млрд

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине сообщил, что товарооборот России и Китая до конца 2023 года вырастет до $200 млрд, а к 2030 году — до $300 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Андрея Белоусова, достичь $200 млрд товарооборота планировалось в 2024 году, однако, по его оценкам, этого объема удаться достичь к концу 2023-го. «К 2030 году этот показатель наверняка выйдет на рубеж в $300 млрд»,— сказал господин Белоусов (цитата ТАСС).

Он подчеркнул, что Китай является ключевым партнером России в торговле и инвестициях, и отметил рост торговли в сегментах продовольствия, металлургии, химии, оборудования и транспорта. Андрей Белоусов сказал, что страны запускают совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах. В частности, в автомобилестроении, сельском хозяйстве, газодобывающей и газохимической сферах и др.

«В связи уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнеров открываются новые возможности»,— подытожил политик. В прошлом году товарооборот России с Китаем достиг рекордного показателя $185 млрд.

Федеральная таможенная служба сообщила, что объем внешней торговли России в январе—сентябре составил $530,2 млрд. Из этой суммы на экспорт пришлось $316,9 млрд, на импорт — $213,3 млрд. Страны Азии заняли большую долю в товарообороте России.

Подробнее про страны экспорта российского софта — в материале «Российскому софту намечают рынки».

Александра Горошилова