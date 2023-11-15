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Коммерсантъ FM
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Российскому софту намечают рынки

Мониторинг IT

Самыми привлекательными странами для продвижения российского программного обеспечения, микро- и радиоэлектроники, моделей управления IT-проектами являются Казахстан, Китай, Белоруссия, Бразилия и Индия, определили эксперты АНО «Цифровая экономика». Для составления этого рейтинга они использовали индекс, включающий десять различных показателей, в том числе степень экономической интеграции с РФ, наличие спроса на цифровые платформы и решения, индексы экономической свободы и цифровой зрелости, а также другие параметры. Как видно, все страны из получившегося топ-5 состоят в ЕАЭС или БРИКС.

Возглавляющий рейтинг Казахстан (индекс — 9,8 балла) характеризуется высоким уровнем использования интернета населением, но невысоким показателем цифровой зрелости. Товарооборот с Россией — $25,6 млрд, импорт информационно-коммуникационных (ИКТ) услуг — $425 млн. Китай (8,6 балла) имеет самый высокий по сравнению с другими странами пятерки индекс цифровой зрелости, но уступает Казахстану по значению индекса использования интернета населением. При этом у КНР самые высокие цифры товарооборота с РФ ($141,3 млрд) и импорта ИКТ-услуг ($40,1 млрд).

Отметим, что несмотря на то, что лидером рейтинга получился Казахстан, наиболее перспективными рынками для продвижения российских цифровых решений с точки зрения их емкости выглядят все же Китай и Индия. Впрочем, как отмечал ранее президент «Руссофта» Валентин Макаров, говоря о перспективах поставок системного и инженерного софта в Индию, отечественному программному обеспечению пока тяжело конкурировать на подобных огромных рынках, на которых у других поставщиков есть большие финансовые возможности и доступ к ведущим потребителям.

По итогам 2022 года объем экспортных продаж российских софтверных компаний снизился на 12–17%, до $8,4 млрд, рассказывали ранее “Ъ” в «Руссофте». Снижение объяснялось тем, что разработчики были вынуждены покинуть европейский и североамериканский рынки из-за санкций. Сейчас они пытаются наладить работу с дружественными странами Южной Америки и Юго-Восточной Азии, параллельно стараясь при этом сохранить поставки западным партнерам через формально независимых третьих лиц.

Венера Петрова

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