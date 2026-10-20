КСИР сообщил о подрыве танкера с 2 млн баррелей нефти в Ормузском проливе
В южной части Ормузского пролива произошли взрыв и пожар на борту танкера, перевозившего более 2 млн баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В КСИР отметили, что танкер не согласовывал свой маршрут по Ормузскому проливу с властями Ирана. При этом на нем были отключены радиолокационные и навигационная системы. Экипаж игнорировал предупреждения КСИР, утверждается в пресс-релизе.
О пострадавших членах экипажа не сообщается. В КСИР добавили, что любые действия, ставящие под угрозу безопасность в Ормузском проливе, будут «решительно пресекаться».