КСИР сообщил о подрыве танкера с 2 млн баррелей нефти в Ормузском проливе

В КСИР отметили, что танкер не согласовывал свой маршрут по Ормузскому проливу с властями Ирана. При этом на нем были отключены радиолокационные и навигационная системы. Экипаж игнорировал предупреждения КСИР, утверждается в пресс-релизе.