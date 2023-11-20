Спикер Верховной рады заявил об отсутствии привилегий у русских на Украине

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о национальных меньшинствах, принятый на Украине в декабре 2022 года, не распространяется на русских. По его словам, представители русского народа не могут иметь привилегий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Стефанчук

Фото: Czarek Sokolowski / AP Руслан Стефанчук

Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части»,— сказал господин Стефанчук в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

9 октября Венецианская комиссия (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) пришла к выводу, что последние поправки в украинском законодательстве о нацменьшинствах требуют дополнительных мер для вступления в Евросоюз. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, учитывающий рекомендации. При этом уточняется, что права нацменьшинств могут ограничиваться «в интересах национальной безопасности. Языковые послабления не касаются языка «государства-агрессора».

Вслед за этим неназванный чиновник сообщил Euronews, что Еврокомиссия не будет учитывать вопрос использования русского языка на Украине для переговоров о вступлении в ЕС. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет русского национального меньшинства или притеснения тех, кто говорит на русском языке.

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