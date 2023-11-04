Зеленский подписал нужный для евроинтеграции закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Как сообщало ранее издание «Страна.ua», языковые послабления не будут распространяться на русский язык.

О подписании документа господин Зеленский сообщил в видеообращении. «Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз»,— сказал президент (цитата по «Украинской правде»).

Верховная рада одобрила закон в сентябре. Документ частично учитывает рекомендации Венецианской комиссии, которая критиковала предыдущую редакцию закона. Однако украинские власти отказались исполнять некоторые требования, так как посчитали, что они ограничивают права украинского языка.

Как сообщало издание «Страна.ua», в документе уточняется, что права нацменьшинств могут ограничиваться «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе». Также есть оговорка, что языковые послабления не затронут язык «государства-агрессора» даже спустя пять лет после отмены статуса. «Государством-агрессором» на Украине законодательно признана Россия.

Венецианская комиссия ранее пришла к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям и не соответствуют европейским нормам и ценностям. Эксперты предложили разрешить нацменьшинствам проводить мероприятия без перевода на украинский, облегчить издание книг на разных языках и провести ряд других изменений.

Леонид Уварчев