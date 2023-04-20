Президентский совет не поддержал запрет на усыновление детей гражданами недружественных стран

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проект о запрете на усыновление детей-сирот гражданами недружественных стран. В частности, совет указал на ограничение прав проживающих на территории России украинцев в случае принятия законопроекта.

В заключении совета по итогу заседания (.pdf) говорится, что с февраля по ноябрь 2022 года в Россию прибыло свыше 4 млн украинских граждан. Подход, предлагаемый законопроектом, неприемлем, поскольку для ограничения прав граждан недружественных государств требуются «веские основания», утверждают в совете.

Совет отмечает, что в течение более десяти лет сокращается количество российских детей, которых усыновляют иностранные граждане. По данным Министерства просвещения, в 2004 году иностранные семьи усыновили 9419 детей, а в 2022 году — 57. Это происходит в том числе за счет роста количества детей, усыновленных гражданами России.

Также в заявлении упоминаются три договора, подписанных Россией с Италией, Францией и Испанией, о сотрудничестве в области усыновления. В тексте законопроекта не указаны условия прекращения или приостановки действий соглашений. Помимо этого не проработан вопрос о передаче детей родственникам, которые приобрели гражданство недружественных государств. Запрет в таком случае нарушает восьмую статью Конвенции ООН о правах ребенка.

«Именно в сфере семейных отношений особенно важна предельная осторожность при принятии политико-правовых решений, состоящих во введении запретов и ограничений, поскольку реализация таких мер может нанести непоправимый урон правам и интересам несовершеннолетних детей»,— говорится в заключении.

По данным, которые приводит Совет по кодификации, в 2022 году граждане Италии усыновили 43 ребенка из России, Германии и Франции — 5 детей, Аргентины и Финляндии — по одному ребенку. Из государств СНГ усыновили двух российских детей.

Законопроект внесли в Госдуму 1 августа 2022 года (сейчас он рассматривается в первом чтении). Его авторы — депутаты Леонид Слуцкий (лидер «ЛДПР»), Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

В пояснительной записке законопроекта говорится, что передача детей из России в недружественные страны — это «удар по будущему нации», поскольку «''коллективный Запад'' подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные ценности».

В 2012 году в России запретили гражданам США усыновлять российских детей (известен как «закон Димы Яковлева»). Авторы проекта о запрете на усыновление для граждан недружественных стран, ссылаясь на «закон Димы Яковлева», утверждают, что отказ от иностранного усыновления «был верным решением», поскольку в результате дети были устроены в российские семьи.

Лусине Баласян