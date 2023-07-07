Комиссия по вопросам семьи РПЦ предложила запретить усыновление парам из стран, где разрешена смена пола

Патриаршая комиссия по семье, защите материнства и детства предлагает ввести запрет на усыновление российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.

«Российское законодательство должно закрепить не только запрет на так называемую смену пола (с соответствующими поправками на случаи врожденной патологии), но и предусмотреть защиту российских детей, которые усыновлены, усыновляются или находятся под опекой граждан тех государств, где разрешена смена пола, в том числе детям и подросткам. Сегодня такой запрет существует для граждан США, лицам, состоящим в однополых отношениях, одиноким мужчинам и женщинам — гражданам стран, где разрешены однополые союзы, поэтому вполне логично распространить такой запрет на страны, где легализовано калечащее вмешательство в природу ребенка. В данном случае мы обязаны руководствоваться интересами детей, особенно самых социально уязвимых — сирот»,— говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Гражданам США запретили усыновлять российских детей в 2012 году (запрет известен как «закон Димы Яковлева»). В августе 2022-го в Госдуму внесли закон о запрете на усыновление семьям из недружественных стран. Инициативу не поддержал президентский совет.

По данным американского портала о правах ЛГБТ Ecualdex, смена пола хирургическим путем разрешена в 67 странах мира, в том числе в Иране, Египте, Казахстане, Киргизии, Монголии, Китае и Турции. В числе лидеров по количеству таких операций — Иран и Таиланд.

14 июня Госдумой был принят закон о запрете смены пола по собственному желанию (это касается как первичных, так и вторичных половых признаков). При этом законопроект позволяет проводить операции для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только после решения врачебной комиссии федерального государственного учреждения. Поправки также запрещают органам ЗАГС исправлять документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что нижняя палата парламента может рассмотреть этот законопроект в трех чтениях до конца весенней сессии. Авторы законопроекта — почти 400 депутатов пяти фракций. Источники «Ъ» в Госдуме говорили, что законопроект разработали из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола, чтобы избежать призыва.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Кем родишься, тем и пригодишься».

Эрдни Кагалтынов