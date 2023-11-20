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Коммерсантъ FM
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FT: лекарства для похудания могут снизить продажи сердечно-сосудистых препаратов

По данным Financial Times (FT), ставшие в последнее время популярными лекарства Ozempic и Wegovy могут повлиять на мировой рынок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, который сейчас оценивается в $250 млрд. Такие предположения вызваны тем, что снижение веса, к которому приводит прием Ozempic и Wegovy, способно сокращать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: George Frey / Reuters

Фото: George Frey / Reuters

По мнению исследователей, на которых ссылается FT, это может привести к тому, что рынок сердечно-сосудистых препаратов к 2050 году сократится на 10%. Высказываются предположения, что снизятся и продажи еще ряда препаратов — для лечения диабета, печени и других органов,— работа которых может нормализоваться при снижении веса. Популярность новых препаратов, изначально разработанных датской компанией NovoNordisk, настолько высока, что в США с 2020 года количество выписанных рецептов на них выросло на 300% — даже несмотря на то, что терапия может стоить $300–1300 в месяц.

Впрочем, c ростом популярности этих препаратов вокруг них все чаще возникают споры. В начале октября канадские ученые выпустили исследование о том, что Wegovy и Ozempic  способны вызвать редкое расстройство желудка — его полный паралич. В июле стало известно, что Ozempic, Wegovy и еще один препарат Novo Nordisk, Saxenda, могут также вызывать подавленное состояние вплоть до причинения себе вреда и возникновения суицидальных мыслей. Жалобы на такой побочный эффект поступили от двух жителей Исландии. Европейское агентство по лекарственным препаратам, EMA, ведет проверку.

Евгений Хвостик

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