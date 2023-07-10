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Коммерсантъ FM
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В ЕС проверят жалобы на то, что некоторые препараты от ожирения вызывают суицидальные мысли

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало проверку в отношении нескольких популярных лекарственных средств датской фармацевтической компании Novo Nordisk после жалоб на то, что эти лекарства могут вызывать подавленное состояние вплоть до причинения себе вреда и суицидальных мыслей. Речь идет о препаратах Saxenda и Wegovy, используемых для снижения веса, а также об Ozempic, применяемом для лечения диабета второго типа. Проверка начата после жалоб о двух случаях появления суицидальных мыслей и одном случае причинения себе вреда, поступивших от граждан Исландии, принимавших препараты Novo Nordisk от диабета и/или ожирения.

EMA изучит воздействие общего для препаратов действующего вещества семаглудит на психику и по результатам проверки может включить названные эффекты в перечень побочных. Компания Novo Nordisk отметила, что ее клинические испытания не выявили подобного воздействия на психику. Однако компания подчеркнула, что с вниманием относится ко всем сигналам от пациентов и готова содействовать исследованиям.

Евгений Хвостик

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