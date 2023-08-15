Подоляк: Украина не откажется от территорий ради членства в НАТО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что добровольный отказ Украины от части своих территорий ради членства в НАТО недопустим. По его словам, этот сценарий является желаемым для России, потому что он заморозит вооруженный конфликт, а не остановит его окончательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения»,— написал господин Подоляк в X (бывший Twitter).

Советник главы офиса президента Украины считает очевидным, что вооруженный конфликт обязательно начнется снова, но уже с возросшими аппетитами России, если она не потерпит поражение.

Сегодня, 15 августа, в ходе публичных дебатов в норвежском Арендале глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что переговоры о будущем Украины после окончания боевых действий «уже ведутся». По его словам, «есть определенные подвижки» в вопросе о вступлении Украины в НАТО, однако есть вероятность, что для присоединения к альянсу Киеву придется согласиться уступить России часть своих территорий. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов называл подобный вариант «категорически неприемлемым» для Киева.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов