Зеленский выступил категорически против «заморозки» конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «заморозка» конфликта с РФ стала бы плохим решением. По его словам, военные действия необходимо заканчивать, а не замораживать.

По словам главы государства, Украина неизбежно понесет «существенные потери» даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск возобновления военных действий «буквально в любое время», подчеркнул украинский президент.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо»,— рассказал Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ. Запись беседы опубликована на странице господина Зеленского в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Украинский президент призвал союзников Киева продолжать оказывать стране всестороннюю экономическую и военную поддержку, чтобы бойцы ВСУ могли достойно противостоять действиям российских военных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал в статье для британского издания The Economist, что военный конфликт «зашел в тупик». Единственное, по его словам, что может спасти положение украинской армии,— резкий технологический скачок. Вскоре после этого ряд европейских и украинских политиков заявил о возможной «заморозке» российско-украинского конфликта и проведении мирных переговоров. В частности, бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович полагает, что «заморозка» конфликта по итогам переговорного процесса является «вполне реалистичным сценарием».

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Александр Кислов