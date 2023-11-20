Чем известен новый президент Аргентины Хавьер Милей

Крайне правый аргентинский политик Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов. Его биография и взгляды — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). В 1993 году окончил Университет Бельграно, получив степень бакалавра экономики. Позже получил две степени магистра в Институте экономического и социального развития и Университете Торкуато-ди-Телла.

Более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста. Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Был главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, в частности в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima. Возглавлял отдел экономических исследований аналитического центра Fundacion Acordar. Был советником правительства Аргентины.

С 2012 года Милей начал писать статьи в СМИ, выступал на телевидении, вел собственную программу на радио, а затем и на ТВ. Благодаря этому он стал широко известен публике. Хавьер Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя «краткосрочным минархистом», но «философски анархо-капиталистом». Он считает Аргентину «налоговым адом» и выступает за быстрое сокращение государственных расходов, чтобы сбалансировать бюджет.

В 2019 году присоединился к Либертарианской партии, которая в 2021 году вошла в правоконсервативную коалицию «Свобода наступает», которую сам Милей и возглавил. С 2021 года является депутатом Национального конгресса Аргентины.

В президенты Милей баллотировался от этой же коалиции «Свобода наступает». По итогам первого тура получил 30,04% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей партии Серхио Масса — 36,57%. Официальные итоги второго туда еще не подведены. После подсчета 88,12% протоколов господин Милей лидирует с 55,91% голосов.

В прессе Хавьера Милея часто сравнивали с экс-президентом США Дональдом Трампом. В рамках своей предвыборной программы он обещал провести радикальные реформы в стране. В частности, он предлагал упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Кроме того, он планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения.

Хавьер Милей выступает против абортов, за свободное ношение оружия, легализацию наркотиков и законную продажу человеческих органов, отрицает существование глобального потепления. Кроме того, будучи кандидатом заявил, что в случае победы на выборах не намерен развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией и вступать в БРИКС. Приоритетными союзниками считает США и Израиль.

Автор более 50 научных статей, 16 книг и более 500 популярных статей в печатных СМИ. Книга Милея «Путь либертарианца» («El camino del libertario») переведена и издана на русском в октябре 2023 года.