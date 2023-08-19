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«Я считаю государство врагом»

Кто такой Хавьер Милей, неожиданно ставший фаворитом президентской гонки в Аргентине

Аргентина пережила политическое землетрясение: фаворитом в гонке за президентское кресло стал недавний аутсайдер с крайне радикальными и подчас эксцентричными взглядами. Хавьер Милей — скандалист и плагиатор, «анархокапиталист» и «палеолибертарианец», противник абортов и сторонник свободной любви — оказался самым популярным участником праймериз. И теперь он готовится к октябрьскому штурму Розового дома — расположенной в Буэнос-Айресе резиденции президента Аргентины. «Ъ» присмотрелся к политическим взглядам господина Милея, который в октябре может возглавить не вылезающую из глубочайшего экономического кризиса республику.

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей выступает на митинге в Буэнос-Айресе

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей выступает на митинге в Буэнос-Айресе

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей выступает на митинге в Буэнос-Айресе

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Первичная неожиданность

Систему президентских выборов в Аргентине можно назвать уникальной. За несколько месяцев до финального голосования в стране проходят праймериз. Или, как их там называют, PASO. Это аббревиатура четырех испанских слов: «первичные», «открытые», «одновременные» и «обязательные». Первая цель предварительного голосования состоит в том, чтобы выявить партии, блоки и коалиции, которые будут допущены к решающему этапу (они должны набрать на праймериз не менее 1,5% голосов, и таковых в этот раз оказалось пять). Вторая цель — определить кандидатов от каждой из политических сил, прошедших в финал.

Заранее регистрироваться в качестве сторонников какой-либо партии не надо: аргентинцы в этот день голосуют за тех, за кого пожелают. При этом, как и в случае с основным голосованием, участие в праймериз обязательно для всех граждан от 18 до 70 лет. Избежать похода на избирательный участок можно только в случае уважительной, документально доказанной причины, иначе придется платить штраф. Так что такое голосование в полной мере можно считать генеральной репетицией выборов, наглядно демонстрирующей настроения в обществе.

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В этот раз выборы запланированы на 22 октября (второй тур, если понадобится, состоится в ноябре), а праймериз прошли 13 августа. И их результаты произвели эффект разорвавшейся бомбы. От шока Аргентина, похоже, не может оправиться до сих пор. Наибольшее число голосов получил кандидат, на которого никто не ставил,— 52-летний Хавьер Милей из коалиции «Свобода наступает». Социологи ошиблись: опросы давали ему от 13% до 20%. А получил он 30,04%. Таким образом, этот политик опередил и министра экономики Серхио Массу (21,40%) от правящего перонистского «Союза ради родины», и экс-министра безопасности Патрисию Бульрич (16,98%) из оппозиционной коалиции «Вместе за перемены».

Другой метод подсчета — не по персоналиям, а по политическим силам. Хавьер Милей был единственным кандидатом от своей коалиции, так что у него остаются все те же 30,04%.

Кандидаты от правящего «Союза ради родины» совокупно набрали 27,27%. И это оказался худший результат перонистов на праймериз в истории (первичные выборы в республике появились в 2009 году).Второе же место заняла оппозиция в лице «Вместе за перемены»: Патрисия Бульрич и ее соратники по коалиции (они же — конкуренты на праймериз) набрали совокупно 28,27% голосов. В любом случае главный итог один: Хавьер Милей оказался триумфатором.

«Сегодня мы сделали первый шаг к возрождению Аргентины»,— не скрывал своей радости Хавьер Милей после подведения итогов голосования, обещая: «паразитической, коррумпированной и бесполезной политической касте» в республике вскоре придет конец. В ответ на все это после праймериз официальный курс аргентинского песо к доллару упал сразу на 22%.

Духи и клоны

Хавьер Милей, неожиданно ставший фаворитом президентской гонки, известен своим радикализмом и эксцентричностью

Хавьер Милей, неожиданно ставший фаворитом президентской гонки, известен своим радикализмом и эксцентричностью

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Хавьер Милей, неожиданно ставший фаворитом президентской гонки, известен своим радикализмом и эксцентричностью

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

О том, откуда взялся «анфан террибль» аргентинской политики, можно узнать, например, из вышедшей этим летом неавторизованной биографии с говорящим названием El Loco («Сумасшедший»). Хавьер Милей родился 22 октября 1970 года (в день выборов ему исполнится 53 года) в Буэнос-Айресе. Отец занимался пассажирскими перевозками, мать — домохозяйка.

Сам политик утверждал, что в детстве был скромным мальчиком, очень любил школу и спорт и уже в десять лет активно участвовал в соревнованиях. В первую очередь он занимался футболом: был вратарем в клубе Chacarita Juniors. Увлекался и музыкой — играл в группе Everest, основным репертуаром которой были каверы песен The Rolling Stones.

Отношения с отцом всегда были крайне сложными, а вот с младшей сестрой Кариной — тесными и дружескими. Сейчас она активно занимается избирательной кампанией брата, за что удостаивалась от него таких эпитетов, как «мой босс», «великий архитектор» и даже «Моисей». В числе ее увлечений — астрология и спиритизм.

Хавьер Милей не женат и никогда не был. В интервью он называл себя «профессором Тантры», сторонником свободной любви и любителем секса втроем.

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При этом семьей он считает своих собак. Главным в его жизни питомцем был английский мастиф Конан. Как следует из биографии El Loco, Хавьер Милей в свойственной ему эксцентричной манере рассказывал близким людям историю, что они с Конаном встретились 2 тыс. лет назад в римском Колизее: аргентинец тогда был гладиатором, а его питомец — хищником, который должен был его сожрать. Но битвы не произошло: они побратались и с тех пор были вместе.

В 2017 году Конан умер, что стало потрясением для его хозяина. В биографии со ссылкой на источники рассказывается, что он пытался общаться с Конаном через медиума. Сам политик это не подтверждал, но отмечал: «То, что я делаю со своей духовной жизнью и в своем доме,— мое личное дело».

Более того, аргентинец клонировал Конана, обратившись в специализированную компанию Perpetuated. В США и ряде других стран это уже бизнес, поставленный на поток. Для клонирования нужен лишь квадратный сантиметр кожи. Процедура обошлась примерно в $50 тыс. Так что сейчас вместе с господином Милеем живут клоны (хотя, конечно, далеко не стопроцентные) Конана — Мюррей, Милтон, Роберт и Лукас. Все они названы в честь трех любимых экономистов эксцентричного политика — Мюррея Ротбарда, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса.

Скандалист и «разрушитель мифов»

Изначально политик занимался экономикой, но стал известен, мелькая в СМИ и регулярно попадая в скандалы

Изначально политик занимался экономикой, но стал известен, мелькая в СМИ и регулярно попадая в скандалы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Изначально политик занимался экономикой, но стал известен, мелькая в СМИ и регулярно попадая в скандалы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Изначально Хавьер Милей получил в Аргентине известность как экономист. Окончив частный Университет Бельграно (Буэнос-Айрес), он продолжил обучение в Институте экономического и социального развития, а также в Университете Торкуато-ди-Телла. Затем более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста. Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Работал главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, например в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima.

Широкую известность Хавьер Милей приобрел, когда стал регулярно мелькать в СМИ. Он выступал на телевидении и запомнился тем, что в перепалках с журналистами и гостями оскорблял их и использовал ненормативную лексику.

В 2018 году, например, он назвал журналистку Тересу Фриас «ослицей», которая «ничего не понимает»,— и получил иск по статье о нарушении Закона о защите от гендерного насилия. Правда, в итоге суд постановил, что состава преступления тут не было.

В 2021 году он называл «дерьмовым левшой» и «отвратительным червем» мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету. Эти эпитеты были использованы им в его постах в соцсетях. А на критику в свой адрес Хавьер Милей отвечал так: «Не нравится, как я веду себя в социальных сетях? Все очень просто: не заглядывайте в мой Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена.— “Ъ”)».

Хавьер Милей во время выступления перед праймериз

Хавьер Милей во время выступления перед праймериз

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Хавьер Милей во время выступления перед праймериз

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Одними телеэфирами экономист не ограничивался. Он активно писал колонки в газеты La Nacion, El Cronista и другие влиятельные СМИ. И тоже оказался фигурантом скандала: обнаружилось, что он брал целые абзацы из работ представителей любимой им австрийской экономической школы, не указывая авторства.

В 2017–2022 годах Хавьер Милей был ведущим собственного еженедельного радиошоу «Разрушая мифы». И, наконец, сыграл главную роль в театральном спектакле под названием «Консультационный кабинет Милея». Авторы пьесы попытались с юмором описать непростую, мягко говоря, историю экономического развития Аргентины.

В 2019 году журнал Noticias поставил Хавьера Милея на 27-е место в списке 100 самых влиятельных людей Аргентины. А в 2021-м он занял в нем уже четвертое место.

Показательный пример, свидетельствующий о популярности господина Милея: в мае 2021 года он вместе с гватемальским политологом Глорией Альварес прочитал онлайн-лекцию по экономике, которую смотрели в прямом эфире 10 тыс. человек. Подобных мероприятий таких масштабов, как утверждалось, прежде никогда не было.

Неудивительно, что Хавьер Милей решил конвертировать свою популярность в политический капитал. Произошло это еще 23 февраля 2019 года, когда он рассказал о вступлении в Либертарианскую партию страны, где стал почетным председателем. В сентябре 2020-го господин Милей объявил о желании стать депутатом и начал формировать свою политическую силу — альянс «Свобода наступает». В итоге все задуманное удалось, и 10 декабря 2021 года он вошел в парламент Аргентины. Но этим, как выяснилось вскоре, амбиции господина Милея не ограничивались.

Один против «сборища крыс»

Хавьер Милей в окружении своих сторонников. Политик известен тем, что высказывается в адрес властей, не стесняясь в выражениях

Хавьер Милей в окружении своих сторонников. Политик известен тем, что высказывается в адрес властей, не стесняясь в выражениях

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Хавьер Милей в окружении своих сторонников. Политик известен тем, что высказывается в адрес властей, не стесняясь в выражениях

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Нацелившись на пост президента, смягчать свою риторику Хавьер Милей не стал. Например, он все так же клеймил политический истеблишмент Аргентины, утверждая: между правящими перонистами и оппозицией в лице «Вместе за перемены» нет никакой разницы. «Когда им надо было идти против частной собственности и свободы и поднимать налоги, они делали это»,— пояснял политик свою мысль. Себя Хавьер Милей позиционирует как человека «вне системы», максимально далекого от всех традиционных политических течений.

«Думать, что политики заботятся о тебе, это все равно что отдать своих детей в руки педофила»,— утверждал Хавьер Милей, видимо так и не причисляя себя к политикам.

Он называет себя «анархокапиталистом в теории» (так как на практике, как признает политик, на текущем этапе реализация этой концепции невозможна) и сторонником «государства “ночного дозора” в реальной жизни». Речь идет о концепции, согласно которой функции государства должны быть сведены к защите граждан от физического насилия и осуществлению правосудия. «Я считаю государство врагом»,— безапелляционно говорил господин Милей, и добавлял: а правительство — это не что иное, как «сборище крыс».

Называет он себя также «палеолибертарианцем» (сторонником возвращения к истокам либертарианства, к его истинной сути) и либералом, при этом также максимально дистанцируясь от тех, из-за кого за этим понятием в Аргентине тянется неприятный шлейф. «Помню, когда около десяти лет назад я начал появляться на телевидении, слово “либерал” было ругательством. Если бы я следил за фокус-группами, то стал был бы социалистом. Но я предпочел вступить в драку»,— говорил он . И попутно критиковал аргентинских «либезавров» (то есть «либералов-динозавров»), которые, по словам господина Милея, делали из либеральной повестки нечто элитарное и от которых «пахнет нафталином».

Не стать «крупнейшей трущобой в мире»

Избиратели Милея обычно люди моложе тридцати, разочарованные в правительстве и отсутствии возможностей для роста и реализации

Избиратели Милея обычно люди моложе тридцати, разочарованные в правительстве и отсутствии возможностей для роста и реализации

Фото: Mario De Fina / AP

Избиратели Милея обычно люди моложе тридцати, разочарованные в правительстве и отсутствии возможностей для роста и реализации

Фото: Mario De Fina / AP

На принципе «минимум вмешательства государства в жизнь» и построена вся экономическая программа нового фаворита выборов-2023. «Милей разбрасывает идеи, как гранаты, ожидая, когда они взорвутся. Затем он обыскивает трупы. Его риторика соблазняет среднего избирателя моложе 30 лет, который в детстве пережил гиперинфляционный кризис 2001 года и теперь сыт по горло экономической стагнацией, отсутствием возможностей и, прежде всего, политиками»,— отметила испанская газета El Pais.

Что же предлагает и говорит Хавьер Милей? Во-первых, он называет налоги «рабским бременем» и грабежом. Политик планирует снизить их на 90%.

Во-вторых, Хавьер Милей намерен резко сократить государственные расходы. В частности, речь идет о приватизации всего, чего только можно. Это, например, пляжи и территории заповедников. Это и предприятия из сферы образования и здравоохранения. «Лучшая система здравоохранения — частная, при которой каждый аргентинец платит за свои услуги»,— утверждает кандидат в президенты. Говорит он о сокращении расходов на пенсии и потенциальной приватизации пенсионной системы. Об отмене обязательного образования, так как (по мнению кандидата) оно нужно не всем. И об отмене (правда, не сейчас, а когда-нибудь в будущем) системы распределения прямой социальной помощи. О существенном сокращении числа госслужащих и министерств (их планируется оставить всего восемь).

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В-третьих, кандидат в президенты хочет распустить Центробанк, так как уверен: именно создание этой структуры в 1935 году стало началом всех экономических проблем Аргентины. Центробанков — организаций, отвечающих за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платежной системы, а также за регулирование и надзор в финансовом секторе,— нет всего в нескольких странах (например, в Андорре, Панаме, Микронезии, Кирибати, Науру, на Маршалловых островах), но Хавьера Милея это не смущает. Он уверен: в Центробанке работают «аферисты», чья деятельность лишь подстегивает инфляцию. «Я хочу взорвать динамитом Центробанк. И это не метафора»,— говорил политик в одном из интервью.

Четвертое предложение — долларизация экономики, то есть замена аргентинского песо долларом США в качестве национальной валюты. В этом плане политик всегда вспоминает о наиболее почитаемом им президенте Аргентины Карлосе Менеме (1989–1999). Он не только провел масштабную приватизацию госсобственности, но и ввел жесткую привязку национальной валюты к доллару. В 1989–1990 годах уровень инфляции в Аргентине составлял в среднем 2600%. «В апреле 1991 года Карлос Менем запустил свой план. Через два года мы стали страной с самой низкой инфляцией в мире. Я предлагаю свободную конкуренцию валют, полную реформу финансовой системы. И да, я считаю, что аргентинцы выберут американский доллар»,— отмечал Хавьер Милей.

В 1991–1995 годах благодаря экономполитике правительства Менема ежегодный прирост ВВП в Аргентине составлял 8%. Экономисты говорили об аргентинском экономическом чуде. Правда, закончилось все плохо. Доходы населения и объемы экспорта падали, а росли разрыв между богатыми и бедными, уровень безработицы, дефицит бюджета, внешний долг. В 2001 году эта модель окончательно рухнула, спровоцировав жесточайший экономический кризис и дефолт. Хавьер Милей уверен, что прежних ошибок удастся избежать.

Одним из предложенией Милея касательно экономики является замена аргентинского пессо на американский доллар

Одним из предложенией Милея касательно экономики является замена аргентинского пессо на американский доллар

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Одним из предложенией Милея касательно экономики является замена аргентинского пессо на американский доллар

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

По данным МВФ, 14 стран сейчас используют доллар США в качестве национальной валюты. Три из них находятся в Латинской Америке — Эквадор, Панама и Сальвадор.

Кстати, как и президент Сальвадора Найиб Букеле, Хавьер Милей — ярый криптоэнтузиаст. Он не раз выступал за использование биткоина, который, по его словам, безопасен для трансакций и позволяет вернуть контроль над деньгами «изначальным создателям: частному сектору». Кстати, с криптовалютой был связан один громкий скандал. В декабре 2021 года на своих страницах в соцсетях политик рекламировал криптовалютный проект CoinX, который обещал вкладчикам прибыль вплоть до 8% в месяц.

Оказалось, что речь шла о классической пирамиде. Некоторые подписчики Хавьера Милея доверились ему и потеряли деньги. После этого 20 человек, потерявших суммарно около $300 тыс., подали на политика в суд.

Что касается внешнеэкономического курса, то Хавьер Милей выступает за свободный рынок — и в этом он расходится со своим кумиром, экс-президентом США Дональдом Трампом, всегда поддерживавшим протекционистские меры. Среди предложений — отмена импортных пошлин. При этом в 2021 году политик утверждал, что хотел бы торговать только с «цивилизованными странами», но не с Китаем, так как «не ведет дел с коммунистами».

Хавьер Милей в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков

Хавьер Милей в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Хавьер Милей в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Про Россию, кстати, в этом контексте он ничего не говорил. Да и вообще в ходе предвыборной кампании о ней не вспоминал. Действия РФ на Украине он комментировал лишь в феврале 2022 года. Тогда господин Милей раскритиковал президента Альберто Фернандеса за позицию нейтралитета в отношении Москвы. По словам оппозиционера, ничего нейтрального тут быть не должно: действия РФ достойны осуждения. Кроме того, в те же дни в соцсети X (бывший Twitter) Хавьер Милей на примере географически далеких событий объяснял глупость, по его мнению, кейнсианской теории (подразумевает государственно-монополистическое регулирование капиталистической экономики). «Следуя кейнсианцам, украинцы и русские должны сейчас праздновать в связи с грядущим огромным экономическим ростом, который произойдет благодаря войне»,— не без издевки отмечал сторонник невмешательства государства в экономику.

Какой экономический подход поможет Аргентине — вопрос спорный. Но факт в том, что радикальные перемены в стране назрели давно.

В июне инфляция составила 115% год к году. Почти 40% населения живет за чертой бедности. ВВП на душу населения — на уровне Ливии и Ирана (хотя в далеком 1895 году страна была лидером по этому показателю). Уровень безработицы — около 7%, что является крайне высоким по мировым меркам показателем. У страны трудности с выплатой МВФ долга в $44 млрд.

«Аргентина начала XX век в роли самой богатой страны в мире, а сегодня находится на 140-й позиции, если опираться на параллельный курс обмена доллара»,— возмущался Хавьер Милей. Аргентинские эксперты по фактчекингу быстро выяснили, что все не совсем так и речь, скорее, об образном выражении, но по сути политик недалек от истины. «Мы хотим восстановить Аргентину и чтобы через 45–50 лет она стала мировой державой»,— не скупится на обещания кандидат в президенты. И предупреждает: если все будет идти в том же направлении, что и сейчас, то через полвека Аргентина станет «крупнейшей трущобой в мире».

И либерал, и ультраконсерватор

Последователи Хавьера Милея возле его предвыборного штаба после закрытия избирательных участков

Последователи Хавьера Милея возле его предвыборного штаба после закрытия избирательных участков

Фото: Mario De Fina / AP

Последователи Хавьера Милея возле его предвыборного штаба после закрытия избирательных участков

Фото: Mario De Fina / AP

Столь же ярки, спорны и неоднозначны идеи и воззрения Хавьера Милея, касающиеся социальной сферы. Так, он является сторонником теории о «культурном марксизме» — о том, что некие группы лиц стремятся разрушить западную цивилизацию, ставя во главе угла такие понятия, как «политкорректность» и «мультикультурализм». Особую роль при этом играют представители ЛГБТ-сообщества, феминистки, мигранты, зеленые и так далее.

По мнению аргентинского политика, часть «культурного марксизма» — это все разговоры об изменении климата. «Глобальное потепление — это еще одна ложь социализма. Десять или пятнадцать лет назад утверждалось, что планета собирается замерзнуть. Теперь они утверждают, что она нагревается»,— говорил он, подчеркивая: цель таких «социалистических уловок» — посеять страх среди населения земли. Впрочем, серьезных научных заявлений о том, что «планета замерзнет», в указанный период все-таки не звучало.

Кроме того, в рамках борьбы с «культурным марксизмом» кандидат обещает в случае своей победы закрыть министерство по делам женщин и «не извиняться за наличие пениса».

По тем же причинам Хавьер Милей выступает против уроков сексуального воспитания в школах, а также изучения тем, касающихся гендера и идентичности.

Участник предвыборной гонки — ярый противник абортов, даже в тех случаях, когда женщина подверглась насилию. Аборты он называет «убийством при отягчающих обстоятельствах» и готов делать исключения только для случаев, когда жизнь матери находится в опасности. «Женщина может принимать решения в отношении своего тела, но то, что у нее в животе — это не ее тело, это другой человек»,— поясняет он.

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Тезис о праве распоряжаться своим телом используется в разных ситуациях. Например, политик выступает за либерализацию продажи человеческих органов («моя первичная собственность — это мое тело»; «это просто еще один рынок»; «7,5 тыс. человек (в Аргентине.— “Ъ”) страдают, ждут трансплантации, я предлагаю искать рыночные механизмы для решения этой проблемы»). Правда, реализовать на практике эти идеи будет непросто. Например, предлагаемая схема нарушит закрепленный в законодательстве принцип равенства в доступе к трансплантации, вне зависимости от социального или экономического положения.

Как уверен аргентинский политик, право на распоряжение своим телом, здоровьем и жизнью подразумевает среди прочего и право заниматься проституцией («Нет ничего плохого в том, чтобы платить за секс. Это свободная трансакция»), и право употреблять наркотики.

Показательно и то, что политик выступает за свободное владение огнестрельным оружием. «В тех странах, где есть право на свободное ношение оружия, преступлений гораздо меньше»,— утверждал он. И тут тоже фактчекеры заверяют, что это не так: согласно исследованиям, чем больше огнестрельного оружия на руках у населения, тем больше смертей от него.

Также среди предложений в сфере безопасности — снижение возрастного порога для назначения тюремного наказания.

Остается только гадать, насколько готовы аргентинцы к тому радикальном подходу, который предлагает Хавьер Милей

Остается только гадать, насколько готовы аргентинцы к тому радикальном подходу, который предлагает Хавьер Милей

Фото: @JavierMileiEconomista

Остается только гадать, насколько готовы аргентинцы к тому радикальном подходу, который предлагает Хавьер Милей

Фото: @JavierMileiEconomista

В беседах с Хавьером Милеем иногда доходит и до совсем странных размышлений. Так, в 2022 году в ходе одного из интервью зашла речь о продаже детей. Политик сказал, что сам бы (если бы у него был ребенок) никогда не продал его, но как «палеолибертарианец» выступает за то, чтобы люди сами устанавливали обычаи и практики, на основе которых затем и должна создаваться правовая база. И кто знает, какие обычаи будут, например, лет через 200. Поднялась волна возмущения, рейтинги пошли вниз, и политику пришлось оправдываться: мол, это была просто «философская дискуссия», а он отвечал как истинный «палеолибертарианец».

В общем, идеологические взгляды нового фаворита президентской гонки в Аргентине — причудливая смесь либертарианства, анархизма, либерализма, консерватизма и много чего еще. Близкие ему по духу политики — бывшие президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару. Но по ряду параметров господин Милей может их даже переплюнуть. Осталось только выяснить, не испугаются ли аргентинцы в итоге такого радикализма и такой эксцентричности.

Павел Тарасенко

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