«Я считаю государство врагом»

Аргентина пережила политическое землетрясение: фаворитом в гонке за президентское кресло стал недавний аутсайдер с крайне радикальными и подчас эксцентричными взглядами. Хавьер Милей — скандалист и плагиатор, «анархокапиталист» и «палеолибертарианец», противник абортов и сторонник свободной любви — оказался самым популярным участником праймериз. И теперь он готовится к октябрьскому штурму Розового дома — расположенной в Буэнос-Айресе резиденции президента Аргентины. «Ъ» присмотрелся к политическим взглядам господина Милея, который в октябре может возглавить не вылезающую из глубочайшего экономического кризиса республику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей выступает на митинге в Буэнос-Айресе

Фото: Natacha Pisarenko / AP Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей выступает на митинге в Буэнос-Айресе

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Первичная неожиданность

Систему президентских выборов в Аргентине можно назвать уникальной. За несколько месяцев до финального голосования в стране проходят праймериз. Или, как их там называют, PASO. Это аббревиатура четырех испанских слов: «первичные», «открытые», «одновременные» и «обязательные». Первая цель предварительного голосования состоит в том, чтобы выявить партии, блоки и коалиции, которые будут допущены к решающему этапу (они должны набрать на праймериз не менее 1,5% голосов, и таковых в этот раз оказалось пять). Вторая цель — определить кандидатов от каждой из политических сил, прошедших в финал.

Заранее регистрироваться в качестве сторонников какой-либо партии не надо: аргентинцы в этот день голосуют за тех, за кого пожелают. При этом, как и в случае с основным голосованием, участие в праймериз обязательно для всех граждан от 18 до 70 лет. Избежать похода на избирательный участок можно только в случае уважительной, документально доказанной причины, иначе придется платить штраф. Так что такое голосование в полной мере можно считать генеральной репетицией выборов, наглядно демонстрирующей настроения в обществе.

В этот раз выборы запланированы на 22 октября (второй тур, если понадобится, состоится в ноябре), а праймериз прошли 13 августа. И их результаты произвели эффект разорвавшейся бомбы. От шока Аргентина, похоже, не может оправиться до сих пор. Наибольшее число голосов получил кандидат, на которого никто не ставил,— 52-летний Хавьер Милей из коалиции «Свобода наступает». Социологи ошиблись: опросы давали ему от 13% до 20%. А получил он 30,04%. Таким образом, этот политик опередил и министра экономики Серхио Массу (21,40%) от правящего перонистского «Союза ради родины», и экс-министра безопасности Патрисию Бульрич (16,98%) из оппозиционной коалиции «Вместе за перемены».

Другой метод подсчета — не по персоналиям, а по политическим силам. Хавьер Милей был единственным кандидатом от своей коалиции, так что у него остаются все те же 30,04%.

Кандидаты от правящего «Союза ради родины» совокупно набрали 27,27%. И это оказался худший результат перонистов на праймериз в истории (первичные выборы в республике появились в 2009 году).Второе же место заняла оппозиция в лице «Вместе за перемены»: Патрисия Бульрич и ее соратники по коалиции (они же — конкуренты на праймериз) набрали совокупно 28,27% голосов. В любом случае главный итог один: Хавьер Милей оказался триумфатором.

«Сегодня мы сделали первый шаг к возрождению Аргентины»,— не скрывал своей радости Хавьер Милей после подведения итогов голосования, обещая: «паразитической, коррумпированной и бесполезной политической касте» в республике вскоре придет конец. В ответ на все это после праймериз официальный курс аргентинского песо к доллару упал сразу на 22%.

Духи и клоны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей, неожиданно ставший фаворитом президентской гонки, известен своим радикализмом и эксцентричностью

Фото: Agustin Marcarian, Reuters Хавьер Милей, неожиданно ставший фаворитом президентской гонки, известен своим радикализмом и эксцентричностью

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

О том, откуда взялся «анфан террибль» аргентинской политики, можно узнать, например, из вышедшей этим летом неавторизованной биографии с говорящим названием El Loco («Сумасшедший»). Хавьер Милей родился 22 октября 1970 года (в день выборов ему исполнится 53 года) в Буэнос-Айресе. Отец занимался пассажирскими перевозками, мать — домохозяйка.

Сам политик утверждал, что в детстве был скромным мальчиком, очень любил школу и спорт и уже в десять лет активно участвовал в соревнованиях. В первую очередь он занимался футболом: был вратарем в клубе Chacarita Juniors. Увлекался и музыкой — играл в группе Everest, основным репертуаром которой были каверы песен The Rolling Stones.

Отношения с отцом всегда были крайне сложными, а вот с младшей сестрой Кариной — тесными и дружескими. Сейчас она активно занимается избирательной кампанией брата, за что удостаивалась от него таких эпитетов, как «мой босс», «великий архитектор» и даже «Моисей». В числе ее увлечений — астрология и спиритизм.

Хавьер Милей не женат и никогда не был. В интервью он называл себя «профессором Тантры», сторонником свободной любви и любителем секса втроем.

При этом семьей он считает своих собак. Главным в его жизни питомцем был английский мастиф Конан. Как следует из биографии El Loco, Хавьер Милей в свойственной ему эксцентричной манере рассказывал близким людям историю, что они с Конаном встретились 2 тыс. лет назад в римском Колизее: аргентинец тогда был гладиатором, а его питомец — хищником, который должен был его сожрать. Но битвы не произошло: они побратались и с тех пор были вместе.

В 2017 году Конан умер, что стало потрясением для его хозяина. В биографии со ссылкой на источники рассказывается, что он пытался общаться с Конаном через медиума. Сам политик это не подтверждал, но отмечал: «То, что я делаю со своей духовной жизнью и в своем доме,— мое личное дело».

Более того, аргентинец клонировал Конана, обратившись в специализированную компанию Perpetuated. В США и ряде других стран это уже бизнес, поставленный на поток. Для клонирования нужен лишь квадратный сантиметр кожи. Процедура обошлась примерно в $50 тыс. Так что сейчас вместе с господином Милеем живут клоны (хотя, конечно, далеко не стопроцентные) Конана — Мюррей, Милтон, Роберт и Лукас. Все они названы в честь трех любимых экономистов эксцентричного политика — Мюррея Ротбарда, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса.

Скандалист и «разрушитель мифов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально политик занимался экономикой, но стал известен, мелькая в СМИ и регулярно попадая в скандалы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Изначально политик занимался экономикой, но стал известен, мелькая в СМИ и регулярно попадая в скандалы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Изначально Хавьер Милей получил в Аргентине известность как экономист. Окончив частный Университет Бельграно (Буэнос-Айрес), он продолжил обучение в Институте экономического и социального развития, а также в Университете Торкуато-ди-Телла. Затем более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста. Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Работал главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, например в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima.

Широкую известность Хавьер Милей приобрел, когда стал регулярно мелькать в СМИ. Он выступал на телевидении и запомнился тем, что в перепалках с журналистами и гостями оскорблял их и использовал ненормативную лексику.

В 2018 году, например, он назвал журналистку Тересу Фриас «ослицей», которая «ничего не понимает»,— и получил иск по статье о нарушении Закона о защите от гендерного насилия. Правда, в итоге суд постановил, что состава преступления тут не было.

В 2021 году он называл «дерьмовым левшой» и «отвратительным червем» мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету. Эти эпитеты были использованы им в его постах в соцсетях. А на критику в свой адрес Хавьер Милей отвечал так: «Не нравится, как я веду себя в социальных сетях? Все очень просто: не заглядывайте в мой Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена.— “Ъ”)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей во время выступления перед праймериз

Фото: Agustin Marcarian, Reuters Хавьер Милей во время выступления перед праймериз

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Одними телеэфирами экономист не ограничивался. Он активно писал колонки в газеты La Nacion, El Cronista и другие влиятельные СМИ. И тоже оказался фигурантом скандала: обнаружилось, что он брал целые абзацы из работ представителей любимой им австрийской экономической школы, не указывая авторства.

В 2017–2022 годах Хавьер Милей был ведущим собственного еженедельного радиошоу «Разрушая мифы». И, наконец, сыграл главную роль в театральном спектакле под названием «Консультационный кабинет Милея». Авторы пьесы попытались с юмором описать непростую, мягко говоря, историю экономического развития Аргентины.

В 2019 году журнал Noticias поставил Хавьера Милея на 27-е место в списке 100 самых влиятельных людей Аргентины. А в 2021-м он занял в нем уже четвертое место.

Показательный пример, свидетельствующий о популярности господина Милея: в мае 2021 года он вместе с гватемальским политологом Глорией Альварес прочитал онлайн-лекцию по экономике, которую смотрели в прямом эфире 10 тыс. человек. Подобных мероприятий таких масштабов, как утверждалось, прежде никогда не было.

Неудивительно, что Хавьер Милей решил конвертировать свою популярность в политический капитал. Произошло это еще 23 февраля 2019 года, когда он рассказал о вступлении в Либертарианскую партию страны, где стал почетным председателем. В сентябре 2020-го господин Милей объявил о желании стать депутатом и начал формировать свою политическую силу — альянс «Свобода наступает». В итоге все задуманное удалось, и 10 декабря 2021 года он вошел в парламент Аргентины. Но этим, как выяснилось вскоре, амбиции господина Милея не ограничивались.

Один против «сборища крыс»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей в окружении своих сторонников. Политик известен тем, что высказывается в адрес властей, не стесняясь в выражениях

Фото: Natacha Pisarenko / AP Хавьер Милей в окружении своих сторонников. Политик известен тем, что высказывается в адрес властей, не стесняясь в выражениях

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Нацелившись на пост президента, смягчать свою риторику Хавьер Милей не стал. Например, он все так же клеймил политический истеблишмент Аргентины, утверждая: между правящими перонистами и оппозицией в лице «Вместе за перемены» нет никакой разницы. «Когда им надо было идти против частной собственности и свободы и поднимать налоги, они делали это»,— пояснял политик свою мысль. Себя Хавьер Милей позиционирует как человека «вне системы», максимально далекого от всех традиционных политических течений.

«Думать, что политики заботятся о тебе, это все равно что отдать своих детей в руки педофила»,— утверждал Хавьер Милей, видимо так и не причисляя себя к политикам.

Он называет себя «анархокапиталистом в теории» (так как на практике, как признает политик, на текущем этапе реализация этой концепции невозможна) и сторонником «государства “ночного дозора” в реальной жизни». Речь идет о концепции, согласно которой функции государства должны быть сведены к защите граждан от физического насилия и осуществлению правосудия. «Я считаю государство врагом»,— безапелляционно говорил господин Милей, и добавлял: а правительство — это не что иное, как «сборище крыс».

Называет он себя также «палеолибертарианцем» (сторонником возвращения к истокам либертарианства, к его истинной сути) и либералом, при этом также максимально дистанцируясь от тех, из-за кого за этим понятием в Аргентине тянется неприятный шлейф. «Помню, когда около десяти лет назад я начал появляться на телевидении, слово “либерал” было ругательством. Если бы я следил за фокус-группами, то стал был бы социалистом. Но я предпочел вступить в драку»,— говорил он . И попутно критиковал аргентинских «либезавров» (то есть «либералов-динозавров»), которые, по словам господина Милея, делали из либеральной повестки нечто элитарное и от которых «пахнет нафталином».

Не стать «крупнейшей трущобой в мире»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиратели Милея обычно люди моложе тридцати, разочарованные в правительстве и отсутствии возможностей для роста и реализации

Фото: Mario De Fina / AP Избиратели Милея обычно люди моложе тридцати, разочарованные в правительстве и отсутствии возможностей для роста и реализации

Фото: Mario De Fina / AP

На принципе «минимум вмешательства государства в жизнь» и построена вся экономическая программа нового фаворита выборов-2023. «Милей разбрасывает идеи, как гранаты, ожидая, когда они взорвутся. Затем он обыскивает трупы. Его риторика соблазняет среднего избирателя моложе 30 лет, который в детстве пережил гиперинфляционный кризис 2001 года и теперь сыт по горло экономической стагнацией, отсутствием возможностей и, прежде всего, политиками»,— отметила испанская газета El Pais.

Что же предлагает и говорит Хавьер Милей? Во-первых, он называет налоги «рабским бременем» и грабежом. Политик планирует снизить их на 90%.

Во-вторых, Хавьер Милей намерен резко сократить государственные расходы. В частности, речь идет о приватизации всего, чего только можно. Это, например, пляжи и территории заповедников. Это и предприятия из сферы образования и здравоохранения. «Лучшая система здравоохранения — частная, при которой каждый аргентинец платит за свои услуги»,— утверждает кандидат в президенты. Говорит он о сокращении расходов на пенсии и потенциальной приватизации пенсионной системы. Об отмене обязательного образования, так как (по мнению кандидата) оно нужно не всем. И об отмене (правда, не сейчас, а когда-нибудь в будущем) системы распределения прямой социальной помощи. О существенном сокращении числа госслужащих и министерств (их планируется оставить всего восемь).

В-третьих, кандидат в президенты хочет распустить Центробанк, так как уверен: именно создание этой структуры в 1935 году стало началом всех экономических проблем Аргентины. Центробанков — организаций, отвечающих за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платежной системы, а также за регулирование и надзор в финансовом секторе,— нет всего в нескольких странах (например, в Андорре, Панаме, Микронезии, Кирибати, Науру, на Маршалловых островах), но Хавьера Милея это не смущает. Он уверен: в Центробанке работают «аферисты», чья деятельность лишь подстегивает инфляцию. «Я хочу взорвать динамитом Центробанк. И это не метафора»,— говорил политик в одном из интервью.

Четвертое предложение — долларизация экономики, то есть замена аргентинского песо долларом США в качестве национальной валюты. В этом плане политик всегда вспоминает о наиболее почитаемом им президенте Аргентины Карлосе Менеме (1989–1999). Он не только провел масштабную приватизацию госсобственности, но и ввел жесткую привязку национальной валюты к доллару. В 1989–1990 годах уровень инфляции в Аргентине составлял в среднем 2600%. «В апреле 1991 года Карлос Менем запустил свой план. Через два года мы стали страной с самой низкой инфляцией в мире. Я предлагаю свободную конкуренцию валют, полную реформу финансовой системы. И да, я считаю, что аргентинцы выберут американский доллар»,— отмечал Хавьер Милей.

В 1991–1995 годах благодаря экономполитике правительства Менема ежегодный прирост ВВП в Аргентине составлял 8%. Экономисты говорили об аргентинском экономическом чуде. Правда, закончилось все плохо. Доходы населения и объемы экспорта падали, а росли разрыв между богатыми и бедными, уровень безработицы, дефицит бюджета, внешний долг. В 2001 году эта модель окончательно рухнула, спровоцировав жесточайший экономический кризис и дефолт. Хавьер Милей уверен, что прежних ошибок удастся избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из предложенией Милея касательно экономики является замена аргентинского пессо на американский доллар

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Одним из предложенией Милея касательно экономики является замена аргентинского пессо на американский доллар

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

По данным МВФ, 14 стран сейчас используют доллар США в качестве национальной валюты. Три из них находятся в Латинской Америке — Эквадор, Панама и Сальвадор.

Кстати, как и президент Сальвадора Найиб Букеле, Хавьер Милей — ярый криптоэнтузиаст. Он не раз выступал за использование биткоина, который, по его словам, безопасен для трансакций и позволяет вернуть контроль над деньгами «изначальным создателям: частному сектору». Кстати, с криптовалютой был связан один громкий скандал. В декабре 2021 года на своих страницах в соцсетях политик рекламировал криптовалютный проект CoinX, который обещал вкладчикам прибыль вплоть до 8% в месяц.

Оказалось, что речь шла о классической пирамиде. Некоторые подписчики Хавьера Милея доверились ему и потеряли деньги. После этого 20 человек, потерявших суммарно около $300 тыс., подали на политика в суд.

Что касается внешнеэкономического курса, то Хавьер Милей выступает за свободный рынок — и в этом он расходится со своим кумиром, экс-президентом США Дональдом Трампом, всегда поддерживавшим протекционистские меры. Среди предложений — отмена импортных пошлин. При этом в 2021 году политик утверждал, что хотел бы торговать только с «цивилизованными странами», но не с Китаем, так как «не ведет дел с коммунистами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков

Фото: Natacha Pisarenko / AP Хавьер Милей в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Про Россию, кстати, в этом контексте он ничего не говорил. Да и вообще в ходе предвыборной кампании о ней не вспоминал. Действия РФ на Украине он комментировал лишь в феврале 2022 года. Тогда господин Милей раскритиковал президента Альберто Фернандеса за позицию нейтралитета в отношении Москвы. По словам оппозиционера, ничего нейтрального тут быть не должно: действия РФ достойны осуждения. Кроме того, в те же дни в соцсети X (бывший Twitter) Хавьер Милей на примере географически далеких событий объяснял глупость, по его мнению, кейнсианской теории (подразумевает государственно-монополистическое регулирование капиталистической экономики). «Следуя кейнсианцам, украинцы и русские должны сейчас праздновать в связи с грядущим огромным экономическим ростом, который произойдет благодаря войне»,— не без издевки отмечал сторонник невмешательства государства в экономику.

Какой экономический подход поможет Аргентине — вопрос спорный. Но факт в том, что радикальные перемены в стране назрели давно.

В июне инфляция составила 115% год к году. Почти 40% населения живет за чертой бедности. ВВП на душу населения — на уровне Ливии и Ирана (хотя в далеком 1895 году страна была лидером по этому показателю). Уровень безработицы — около 7%, что является крайне высоким по мировым меркам показателем. У страны трудности с выплатой МВФ долга в $44 млрд.

«Аргентина начала XX век в роли самой богатой страны в мире, а сегодня находится на 140-й позиции, если опираться на параллельный курс обмена доллара»,— возмущался Хавьер Милей. Аргентинские эксперты по фактчекингу быстро выяснили, что все не совсем так и речь, скорее, об образном выражении, но по сути политик недалек от истины. «Мы хотим восстановить Аргентину и чтобы через 45–50 лет она стала мировой державой»,— не скупится на обещания кандидат в президенты. И предупреждает: если все будет идти в том же направлении, что и сейчас, то через полвека Аргентина станет «крупнейшей трущобой в мире».

И либерал, и ультраконсерватор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последователи Хавьера Милея возле его предвыборного штаба после закрытия избирательных участков

Фото: Mario De Fina / AP Последователи Хавьера Милея возле его предвыборного штаба после закрытия избирательных участков

Фото: Mario De Fina / AP

Столь же ярки, спорны и неоднозначны идеи и воззрения Хавьера Милея, касающиеся социальной сферы. Так, он является сторонником теории о «культурном марксизме» — о том, что некие группы лиц стремятся разрушить западную цивилизацию, ставя во главе угла такие понятия, как «политкорректность» и «мультикультурализм». Особую роль при этом играют представители ЛГБТ-сообщества, феминистки, мигранты, зеленые и так далее.

По мнению аргентинского политика, часть «культурного марксизма» — это все разговоры об изменении климата. «Глобальное потепление — это еще одна ложь социализма. Десять или пятнадцать лет назад утверждалось, что планета собирается замерзнуть. Теперь они утверждают, что она нагревается»,— говорил он, подчеркивая: цель таких «социалистических уловок» — посеять страх среди населения земли. Впрочем, серьезных научных заявлений о том, что «планета замерзнет», в указанный период все-таки не звучало.

Кроме того, в рамках борьбы с «культурным марксизмом» кандидат обещает в случае своей победы закрыть министерство по делам женщин и «не извиняться за наличие пениса».

По тем же причинам Хавьер Милей выступает против уроков сексуального воспитания в школах, а также изучения тем, касающихся гендера и идентичности.

Участник предвыборной гонки — ярый противник абортов, даже в тех случаях, когда женщина подверглась насилию. Аборты он называет «убийством при отягчающих обстоятельствах» и готов делать исключения только для случаев, когда жизнь матери находится в опасности. «Женщина может принимать решения в отношении своего тела, но то, что у нее в животе — это не ее тело, это другой человек»,— поясняет он.

Тезис о праве распоряжаться своим телом используется в разных ситуациях. Например, политик выступает за либерализацию продажи человеческих органов («моя первичная собственность — это мое тело»; «это просто еще один рынок»; «7,5 тыс. человек (в Аргентине.— “Ъ”) страдают, ждут трансплантации, я предлагаю искать рыночные механизмы для решения этой проблемы»). Правда, реализовать на практике эти идеи будет непросто. Например, предлагаемая схема нарушит закрепленный в законодательстве принцип равенства в доступе к трансплантации, вне зависимости от социального или экономического положения.

Как уверен аргентинский политик, право на распоряжение своим телом, здоровьем и жизнью подразумевает среди прочего и право заниматься проституцией («Нет ничего плохого в том, чтобы платить за секс. Это свободная трансакция»), и право употреблять наркотики.

Показательно и то, что политик выступает за свободное владение огнестрельным оружием. «В тех странах, где есть право на свободное ношение оружия, преступлений гораздо меньше»,— утверждал он. И тут тоже фактчекеры заверяют, что это не так: согласно исследованиям, чем больше огнестрельного оружия на руках у населения, тем больше смертей от него.

Также среди предложений в сфере безопасности — снижение возрастного порога для назначения тюремного наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остается только гадать, насколько готовы аргентинцы к тому радикальном подходу, который предлагает Хавьер Милей

Фото: @JavierMileiEconomista Остается только гадать, насколько готовы аргентинцы к тому радикальном подходу, который предлагает Хавьер Милей

Фото: @JavierMileiEconomista

В беседах с Хавьером Милеем иногда доходит и до совсем странных размышлений. Так, в 2022 году в ходе одного из интервью зашла речь о продаже детей. Политик сказал, что сам бы (если бы у него был ребенок) никогда не продал его, но как «палеолибертарианец» выступает за то, чтобы люди сами устанавливали обычаи и практики, на основе которых затем и должна создаваться правовая база. И кто знает, какие обычаи будут, например, лет через 200. Поднялась волна возмущения, рейтинги пошли вниз, и политику пришлось оправдываться: мол, это была просто «философская дискуссия», а он отвечал как истинный «палеолибертарианец».

В общем, идеологические взгляды нового фаворита президентской гонки в Аргентине — причудливая смесь либертарианства, анархизма, либерализма, консерватизма и много чего еще. Близкие ему по духу политики — бывшие президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару. Но по ряду параметров господин Милей может их даже переплюнуть. Осталось только выяснить, не испугаются ли аргентинцы в итоге такого радикализма и такой эксцентричности.

Павел Тарасенко