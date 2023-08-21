Аргентине предлагают долларизацию

В Аргентине к власти может прийти местный «Дональд Трамп». Один из лидеров президентской гонки обещает перевести страну на доллар. Нынешние финансовые власти из-за этого вынуждены экстренно препятствовать оттоку капитала. На днях Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку с 97% до 118%, а также девальвировал официальный курс песо примерно на 18%. Поводом стал массовый выход инвесторов из активов. Так они отреагировали на победу на праймериз ультраправого либертарианца Хавьера Милея. Среди его обещаний упразднить Центробанк и принять доллар США в качестве официальной валюты Аргентины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian, Reuters Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Действующая администрация Альберто Фернандеса пыталась избежать девальвации несколько лет. Но, как пишет Bloomberg, исчерпала возможности защищать неустойчивый обменный курс. Международные резервы страны находятся на самом низком уровне за 17 лет. Песо наряду с рублем и турецкой лирой — одна из трех худших по динамике валют развивающихся рынков. Из-за гиперинфляции ценники в стране переписывают почти каждый день, рассказала “Ъ FM” жительница Буэнос-Айреса Ксения:

«В городе все кафе забиты людьми, не видно, что народ живет бедно. Думаю, у большинства населения Буэнос-Айреса все и так привязано к доллару. Недвижимость, например, сдают именно за американскую валюту. Официально арендодатели должны все это делать в песо, но большинство хочет получать прибыль либо в долларах, либо в песо, но в таком случае берут плату вперед иногда даже за год.

Сумма контракта с госпиталем или роддомом прописывается в песо. Они удерживают цену месяц — бронируешь контракт и можешь хотя бы знать, что стоимость не изменится какое-то время. Если женщина хочет конкретного врача, который принимает роды, то оплачивать услуги придется в долларах и уже неофициально.

Что касается колебаний стоимости и курса, знакомые 14 августа купили телевизор за 185 тыс. песо, а на следующий день они увидели, что он подорожал на 60 тыс. песо. Кто-то заказывал товары онлайн перед выборами, сейчас цены во многих магазинах в два раза выше. То есть прайсы переписываются с запасом, все в ожидании.

Неизвестно, что изменится после выборов. Были проблемы и с получением ВНЖ, и есть опасения, что приход нового кандидата может как-то отразиться в будущем на получении и вида на жительство, и гражданства».

Голосование в Аргентине состоится в октябре. Экономист и шоумен Хавьер Милей во время предвыборной кампании также выступал против абортов и полового воспитания в школах. И заявлял, что биткойн — это реакция на «мошенников из центральных банков». На фоне его успеха на праймериз курс биткойна в Аргентине в моменте взлетал на 21%.

В случае победы Милей грозит упразднить многие министерства, в том числе труда и образования. Впрочем, ему может препятствовать парламент, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец:

«Нынешняя идея долларизации родилась не сегодня. Думаю, что Милей это все не просто так говорит. С момента его победы на праймериз аргентинские активы стали очень резко продавать. Это значит, что местные элиты не очень верят в его рецепты. Однако одного президентского решения не хватит, чтобы перейти на доллар.

Думаю, что на парламентских выборах партия Милея выступит хуже, чем он сам на президентских. До сей поры не так много стран в Латинской Америке перешли на доллар, но такие есть — Эквадор, к примеру. Однако принципиально это не изменило экономическую ситуацию в стране. Панама, где также используется доллар, живет лучше, но так происходит за счет канала — это совсем отдельная история.

Что касается неэкономических обещаний кандидата Милея, например, твердой руки — это он запросто может попробовать сделать и даже получит одобрение со стороны значительной части общества, уставшей от преступности.

Что значила бы его победа для России? Аргентина собиралась вступить в БРИКС, но тут мяч на стороне самой организации — захочет она принимать эту страну или нет. Многие опасались за выход Бразилии после прихода к власти правого Жаира Болсонару. Но он, наоборот, остался и стал активнее работать в рамках объединения, чем левые до него, потому что это китайские деньги. А вот санкции я бы не исключал. Милей в этом смысле непредсказуем».

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Елизавета Скобцова