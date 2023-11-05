Премиальному топливу добавляют базу

Правительство ограничит продажу премиальных сортов топлива: заправкам разрешат торговать ими только при наличии базовых видов бензина и дизеля. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, власти подготовят соответствующие изменения в нормативную базу. По его словам, в одном из регионов была выявлена ситуация, когда на заправках имелись в наличии дорогие сорта дизтоплива при отсутствии обычных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такая проблема действительно иногда встречается. Мера, которую запланировало правительство, может сработать, но в масштабах страны она, скорее всего, приведет лишь к статистическому снижению цен на горючее, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша:

«Брендированные сорта есть практически у всех компаний – и у вертикально интегрированных нефтяных (ВИНК), и у независимых. Как правило, они представляет из себя то же самое топливо, но с добавлением моющих присадок разного класса и процентного содержания.

Новая инициатива, с моей точки зрения, связана только с одним: брендированное топливо всегда дороже, и если оно продается, но не продается обычное, то прайс становится выше. А так как у нас кабмин всеми силами борется за снижение розничных цен, то любое упоминание о том, что они где-то повысились, вызывает трепет. Так что мера направлена против этого.

Между тем еще давно Федеральная антимонопольная служба занималась этим вопросом, и в целом ряде регионов были возбуждены дела именно по факту того, что дорогое топливо есть, а дешевого нет».

Ограничение, которое запланировало правительство, мера нерыночная: этот шаг еще больше зарегулирует продажу топлива и может создать проблемы с маржинальностью, по крайней мере, для части АЗС, заметил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

«Мы активно отслеживаем изменения цен на заправках по самым различным видам топлива и видим, что стоимость обычного бензина действительно меняется очень редко.

Если мы посмотрим на премиальные сорта, то там изменения значительные, и при этом они могут происходить даже в течение суток. Иными словами, цены на него могут как расти, так и падать в зависимости от объема трафика и необходимости со стороны автомобилистов в том или ином топливе.

По сути, в условиях, когда основной продукт не может давать нормальную маржинальность, это такая палочка-выручалочка для многих АЗС.

И это касается как ВИНКов, так и независимых компаний. Рынок и так в значительной степени зарегулирован, и в данном случае мы просто будем регламентировать возможности реализации сопутствующей продукции.

Да, безусловно, иногда встречается ситуация, когда на заправке есть только премиальные виды топлива, но я здесь не вижу необходимости вмешиваться. Это торговая политика компании, которая никоим образом не нарушает закон».

По данным Росстата на 30 октября, 92-й бензин в среднем по стране стоил 50,66 руб. за литр, базовый 95-й — 55,34 руб., а цена на дизельное топливо немного превышала 64 руб. По сравнению с предыдущей неделей все эти показатели снизились на несколько копеек.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский