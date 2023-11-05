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Коммерсантъ FM
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Премиальному топливу добавляют базу

Какие меры готовит кабмин в отношении продажи бензина на заправках

Правительство ограничит продажу премиальных сортов топлива: заправкам разрешат торговать ими только при наличии базовых видов бензина и дизеля. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, власти подготовят соответствующие изменения в нормативную базу. По его словам, в одном из регионов была выявлена ситуация, когда на заправках имелись в наличии дорогие сорта дизтоплива при отсутствии обычных.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такая проблема действительно иногда встречается. Мера, которую запланировало правительство, может сработать, но в масштабах страны она, скорее всего, приведет лишь к статистическому снижению цен на горючее, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша:

«Брендированные сорта есть практически у всех компаний – и у вертикально интегрированных нефтяных (ВИНК), и у независимых. Как правило, они представляет из себя то же самое топливо, но с добавлением моющих присадок разного класса и процентного содержания.

Новая инициатива, с моей точки зрения, связана только с одним: брендированное топливо всегда дороже, и если оно продается, но не продается обычное, то прайс становится выше. А так как у нас кабмин всеми силами борется за снижение розничных цен, то любое упоминание о том, что они где-то повысились, вызывает трепет. Так что мера направлена против этого.

Топливо оставило лето позади

Между тем еще давно Федеральная антимонопольная служба занималась этим вопросом, и в целом ряде регионов были возбуждены дела именно по факту того, что дорогое топливо есть, а дешевого нет».

Ограничение, которое запланировало правительство, мера нерыночная: этот шаг еще больше зарегулирует продажу топлива и может создать проблемы с маржинальностью, по крайней мере, для части АЗС, заметил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

«Мы активно отслеживаем изменения цен на заправках по самым различным видам топлива и видим, что стоимость обычного бензина действительно меняется очень редко.

Если мы посмотрим на премиальные сорта, то там изменения значительные, и при этом они могут происходить даже в течение суток. Иными словами, цены на него могут как расти, так и падать в зависимости от объема трафика и необходимости со стороны автомобилистов в том или ином топливе.

По сути, в условиях, когда основной продукт не может давать нормальную маржинальность, это такая палочка-выручалочка для многих АЗС.

И это касается как ВИНКов, так и независимых компаний. Рынок и так в значительной степени зарегулирован, и в данном случае мы просто будем регламентировать возможности реализации сопутствующей продукции.

Государство ищет меры контроля цен на топливо

Да, безусловно, иногда встречается ситуация, когда на заправке есть только премиальные виды топлива, но я здесь не вижу необходимости вмешиваться. Это торговая политика компании, которая никоим образом не нарушает закон».

По данным Росстата на 30 октября, 92-й бензин в среднем по стране стоил 50,66 руб. за литр, базовый 95-й — 55,34 руб., а цена на дизельное топливо немного превышала 64 руб. По сравнению с предыдущей неделей все эти показатели снизились на несколько копеек.

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Андрей Загорский

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