Минфин оценил возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов допустил, что сборы по налогу на сверхприбыль (windfall tax) могут превысить запланированный порог 300 млрд руб. Однако, по словам замминистра, в таком случае максимальный уровень превышения составит не больше 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, может ли объем выплат от компаний по налогу на сверхприбыль превысить 300 млрд руб., господин Сазанов сказал: «Если и будет превышение по объему поступлений, то незначительное — 5% максимум. У компаний есть опция заплатить как в этом году, так и в следующем, но в два раза больше».

Закон о налоге на сверхприбыль президент Владимир Путин подписал 4 августа. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Налог необходимо заплатить не позднее 28 января 2024 года. Разовый сбор с бизнеса распространяется на компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в текущем году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Милена Костерева